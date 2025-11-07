ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Adjudicades les obres per garantir el servei de Rodalies durant el soterrament de Montcada

Els treballs estan inclosos al Pla Transformem Rodalies

Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 14:59

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat a través d'Adif els treballs per adaptar la circulació de trens de Rodalies mentre durin les obres de soterrament de l'R2 a Montcada i Reixac i la construcció de la nova variant de Vallbona i Bifurcació Aigües.

Les obres, incloses al Pla Transformem Rodalies, costaran 41,3 milions d'euros i inclouen l'adequació de les instal·lacions de senyalització i telecomunicacions fixes i mòbils del sistema GSM-R, així com les mesures correctores hidrològiques de la Línia d'Alta Velocitat Barcelona-França. El contracte també preveu les fases provisionals i la fase definitiva de la integració de l'R2 a Montcada i Reixac.

