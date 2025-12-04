ARA A PORTADA

Vallès

Mor un veí de Rubí en un accident de trànsit

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6:48 h

  • Vehicle d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra -
Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 12:00
Actualitzat el 04 de desembre de 2025 a les 12:05

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 8,8 de la BV-1201, a Castellbisbal (Vallès Occidental). Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència del sinistre, ha mort el motorista, mentre que el conductor i únic ocupant del turisme ha resultat il·lès. Es tracta d'un home de 52 anys veí de Rubí. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 6.48 h.

Arran del sinistre, s’han activat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Segons les dades oficials de Trànsit, amb aquesta víctima són 134 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, 44 de les quals són motoristes. 

Notícies recomenades