El preu del lloguer es manté estable pel topall de rendes

El preu del lloguer a Sabadell va batre un nou rècord històric el primer trimestre d’aquest any amb un cost mitjà de 818,15 euros entre els contractes signats de gener a març amb fiances dipositades a l’Incasòl. Són les darreres dades publicades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya aquest mes de juny i que reflecteixen un increment interanual de l’1,3% respecte el mateix període de l’any passat, per la qual cosa s’ha frenat la pujada del 9,5% registrat en la comparativa entre el mateix període dels anys 2024 i 2023; i de l’11,2% del 2023 respecte del 2022. L’increment de l’1,3% suposa una pujada d’uns 10,45 euros al mes, respecte els 807,67 euros de mitjana del primer trimestre del 2024.

Caiguda dels contractes

En canvi, el nombre de contractes en aquest primer trimestre de l’any ha sofert una davallada significativa tenint en compte que històricament és el període anual amb més signatures. En el primer trimestre del 2025 es van signar 718 arrendaments, lluny dels 901 del mateix període de l’any passat (-20,3%)

L’evolució del preu del lloguer a Sabadell va acabar pràcticament igual l’any passat, amb una renda mitjana segons l’Incasòl de 809,2 euros: una diferència de preu entre la mitjana dels contractes signats de gener a desembre de menys de dos euros al mes. L’augment d’aquest darrer any és inferior a l’increment de l’IPC entre els mesos de març del 2024 i el 2025, que va ser del 2,2% a Catalunya (2,3% al conjunt de l’Estat).

A banda, després de tres anys, Sabadell ha tornat a registrar un preu del lloguer més alt que l’Hospitalet de Llobregat –que té uns 60.000 habitants més–, i una renda mitjana de gener a març de 810 euros. Llogar un pis a Terrassa (728,94 euros) també segueix la tendència històrica i és més barat que fer-ho a Sabadell (-12,2%). Un altre municipi amb un nombre d’habitants comparable, Badalona, és més car que Sabadell i ho seguia sent de gener a març, amb un preu mitjà dels contractes de 876,04 euros al mes.

El descens del nombre de contractes és una de les conseqüències que preveia la Cambra de la Propietat com a conseqüència de l’aplicació del topall dels preus dels lloguers a Catalunya, que segons defensa l’entitat, juntament amb altres qüestions com les ocupacions o la manca d’incentius per llogar, han provocat la retirada d’oferta del mercat cap al de compravenda.

En aquest sentit, l’associació catalana Som Habitatge ha advertit recentment sobre l’”impacte negatiu” de la regulació del preu dels lloguers i que s’ha traduït en un descens del 19% en el nombre de contractes durant el primer trimestre d’aquest any a tot Catalunya, fins a 27.716 davant els 34.495 del mateix període de l’any passat. Segons l’entitat, aquesta davallada suposa una “fugida” dels pisos cap al lloguer de temporada, la venda o l’economia submergida, i “greus conseqüències” per als col·lectius més vulnerables, perquè “expulsen moltes famílies del mercat habitual i incrementen la precarietat residencial”.