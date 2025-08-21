“Vaig posar jo la denúncia i m’han sancionat a mi. És surrealista!”

Un veí del barri de Ca n’Oriac explica al Diari la inusual situació, en què es troba des de fa unes setmanes: el juny passat, després de molts mesos queixant-se, va denunciar un grup de joves que es troben sovint en una plaça de darrere del centre cívic del barri “per beure, fer soroll i generar merder al barri”. La sorpresa, però, la va tenir al cap d’uns dies quan li va arribar a ell la demanda com a denunciat. És a dir, la mateixa persona que va emetre la denúncia va acabar constant com a culpable. “A la reclamació hi posava que havia estat denunciat ‘per beure a la via pública i fer soroll’ i jo em preguntava: com pot ser que se m’hagi demandat a mi quan vaig trucar jo mateix des de casa meva?”, explica, entre somrient i indignat.
Davant d’aquest problema, que, evidentment, es tracta d’una errada a l’hora de fer els tràmits legals, l’afectat ha iniciat el procés d'al·legacions per resoldre-ho i que li retirin la denúncia al seu nom: “Ara tinc dos problemes: la sanció pendent de ser retirada i els individus en qüestió, que continuen allà”, explica, afegint que “fins i tot la noia de l’Ajuntament que em va atendre al·lucinava”. De totes maneres, assegura que des de l’Ajuntament de Sabadell li han posat fàcil i que ara es troba en espera de la resolució: “Vaig parlar amb l’alcaldessa a través de les xarxes i em va dir que presentés un recurs".
Una vegada presentat, m’estan revisant el cas, però ja em van dir que no pagués res, que segur que es tractava d’una errada”, indica. Ara, tan sols espera que se li solucioni la causa oberta i que la Policia Municipal faci alguna cosa per treure els individus que generen malestar al barri com més aviat millor.
"El cas està pendent de revisió"
Des del Diari hem parlat amb l’afectat perquè ens expliqués el seu cas i ens hem posat en contacte amb el consistori per saber en quin punt es troba la causa. Segons hem pogut saber, els tècnics estan tramitant l’anul·lació d’aquesta denúncia per canviar-ne el titular i que se li adjudiqui a qui li correspongui. Fa un temps, tal com ens ha fet saber el veí, la situació va millorar després d’un article publicat al DS. Esperem que aquesta vegada torni a tenir un final feliç i que serveixi per resoldre el problema.