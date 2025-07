“El semàfors d’asfalt no funcionen”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Un lector del Diari de Sabadell ha contactat amb ‘El teu defensor’ per a denunciar una situació que, malauradament, “sembla passar desapercebuda”. Segons explica, fa mesos que els llums de semàfor incrustats a la calçada de la Gran Via, concretament a l’altura del carrer Sant Pau i Sol, no funcionen. “És com si ningú ho veiés”, afirma, destacant que la situació es perllonga des de fa mesos. Aquests semàfors —petits llums enrasats al terra complementen la senyalització vertical— tenen un paper important en la seguretat viària, especialment en passos de vianants– i ajuden a millorar la visibilitat del senyal per a conductors i vianants.

“Són especialment útils en situacions de poca llum o condicions meteorològiques adverses”, exposa. El lector lamenta que no es posi solució. Així, el sabadellenc també expressa preocupació pel fet que, segons el seu criteri, la manca de funcionament d’aquests llums podria afectar la seguretat en un punt amb força trànsit, tant rodat com de vianants. Per aquest motiu, demana als serveis municipals de Sabadell que l’avaria es revisi i es resolgui “com més aviat millor”.

"Hi ha una avaria"

Fonts municipals assenyalen al Diari que des de l’Ajuntament s’ha revisat recentment el funcionament dels semàfors lluminosos incrustats a l’asfalt a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Sant Pau i Sol i s’ha detectat una avaria. “Per reparar-la, cal fer una intervenció que obliga a tallar la Gran Via”, exposen fonts de l’Ajuntament. En aquest sentit, apunten quela reparació es farà properament, aprofitant la davallada de la circulació, per minimitzar les afectacions”, apunten.

Des del Diari també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus… També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.