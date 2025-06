“La gespa d’aquesta plaça ha desaparegut”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Un veí de Sabadell i lector del Diari, l’Àngel, denuncia l’estat de la plaça Jaume Viladoms, al barri de la Creu Alta, un cop superada la llarga etapa de sequera. “La gespa ha desaparegut i només hi queden herbes espontànies, que són tallades periòdicament com si fossin gespa, alçant pols i pedres”, segons explica. “Però això només aixeca pols, terra i pedres, i fa que la plaça sembli abandonada”, expressa.

Segons explica, els serveis municipals de Parcs i Jardins passen la màquina per tota la plaça, encara “que no hi hagi gespa”. A més, l’Àngel assenyala que els arbustos que delimitaven l’espai de la plaça han mort per falta de reg durant la sequera i han estat retirats, deixant oberts diversos camins improvisats que la gent fa servir per accedir a la plaça.

“Quan es torni a plantar gespa, si no es tanquen aquests accessos, es malmetrà ràpidament el nou verd,” alerta. També denuncia que la manca de gespa fa que quan plou, la terra i la sorra es desplacin fins als carrers adjacents, complicant la neteja urbana. Un altre punt que Àngel vol destacar és l’estat dels parterres situats a uns 10 metres de la plaça, davant el número 55 del carrer Borràs. “Sempre han estat abandonats, sense manteniment ni reg. Ara mateix estan plens de brossa i ningú sembla preocupar-se per ells,” diu. El veí insisteix que la zona és cèntrica i mereix molta més atenció, i reclama una actuació a la zona com més aviat millor.

"Recuperarem aquest espai"

Fonts municipals han assegurat al Diari que, arran de les restriccions per la sequera, alguns espais verds de la ciutat, com la plaça de Jaume Viladoms, s’han vist afectats. “La manca d’aigua i les restriccions que dificultaven el reg han malmès algunes zones amb gespa i vegetació”, expressa.

Ara que la situació s’ha normalitzat, “des de l’Ajuntament estem estudiant les millors opcions per replantar gespa i arbustiva, afegir sorra i recuperar aquest espai”. Pel que fa als parterres del voltant, fonts municipals defensen que se’n fa el manteniment i la neteja de manera periòdica, i, en aquest cas, “també es valoraran actuacions per recuperar-ne el bon estat”, asseguren les mateixes fonts.

Des del Diari us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla,69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.