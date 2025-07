“Sense les jardineres, els cotxes travessen”

El teu defensor

Un lector del Diari assenyalava que feia uns mesos es van retirar unes jardineres que impedien el pas de vehicles. L’Ajuntament ho ha reposat recentment.



Un lector del Diari ha contactat amb ‘El teu defensor’ per a assenyalar que, des de fa mesos, el tram del carrer de Sant Pere, entre el carrer del Sol i la Rambla, ha quedat obert al trànsit rodat després que es retiressin les dues jardineres que impedien l’accés de vehicles, malgrat la senyalització que ho prohibeix. Tot i que aquesta modificació havia de ser provisional, arran d’unes obres al carrer del Sol, la situació s’ha allargat en el temps sense cap solució, segons apunta el veí del Centre. Relata també que aquest fet ha provocat un increment preocupant de vehicles que, tot i la senyalització de prohibició, aprofiten l’absència de barreres físiques per travessar aquest tram i sortir en direcció a la plaça de la República. “La problemàtica és especialment greu pel risc que comporta per als vianants”, especialment a la Rambla, un espai molt transitat persones i tallat al trànsit els caps de setmana. Veïns de la zona han alertat que la circulació de vehicles per aquest punt era constant. Un dels darrers incidents, va afectar la façana d’una farmàcia. “Tot i que de tant en tant s’hi col·loca una tanca amb el rètol carrer tancat, en molts moments del dia aquesta no hi és, i no hi ha cap vigilància activa que asseguri el compliment de la restricció de pas”, exposa. Davant d’aquesta situació, alguns residents han proposat que la policia controli que la tanca estigui sempre col·locada o que s’instal·lin nous elements físics que impedeixin de manera efectiva l’accés dels vehicles.

Fonts municipals assenyalen que es va haver de retirar de manera permanent les jardineres situades al carrer de Sant Pere per permetre-hi el pas dels vehicles per unes obres. El passat dissabte 12 de juliol les jardineres ja es van tornar a col·locar al seu lloc. Des del Diari també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic… També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart —Rambla, 69– i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.