“No és un problema petit i puntual”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Un lector del Diari va fer arribar una queixa relacionada amb unes plaques solars situades a la teulada d’un supermercat que enlluernaven el menjador de casa seva i tot el passadís, al carrer de Parellada, a Sabadell. Segons explica, aquesta estructura va ser col·locada a la teulada fa aproximadament uns tres mesos i, principalment, els molesta durant la tarda, quan el sol es troba en una posició determinada i reflecteix, amb l’ajuda de les plaques, de manera directa a l’interior del pis.

"El sol va directament al nostre menjador"

“No és un enlluernament petit i puntual, sinó que són sis plaques que, quan fa sol, envien directament els rajos de llum a la nostra finestra”, comenta el veí. Els afectats ja han contactat amb el supermercat en diverses ocasions i, tal com asseguren ells, “han mostrat una gran predisposició per posar-hi remei”.

Des del Diari, es va contactar tant amb l’Ajuntament com amb el supermercat per intentar posar remei a la situació, tot i que ja era un procés en marxa entre els afectats i l’empresa propietària de les plaques. El consistori va afirmar que la construcció viu sota la normativa vigent i que, per tant, no hi ha cap incompliment de cap norma. Per la seva banda, el supermercat, que ja havia contactat amb els afectats prèviament per solucionar l’assumpte, va aplicar un producte, a priori, antireflectant, però, davant de la manca d’eficiència d’aquest, van decidir retirar la part de plaques que afectaven directament l’interior de l’habitatge.

També us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus… A part, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla,69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.