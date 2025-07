“El paviment sobresurt i és un risc”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Un veí de Sabadell ha contactat amb El teu defensor per denunciar un “punt de risc viari” al carrer Illa amb la Gran Via, tot just al costat de l’estació d’autobusos. Segons explica el lector, l’estat del paviment i el disseny de la connexió entre la calçada i la zona de vianants “suposa un perill evident per a patinets, motocicletes i fins i tot per a les rodes dels cotxes”. Segons les explicacions del lector i com ha pogut comprovar el Diari, hi ha una reducció entre l’asfalt i el paviment.

Concretament, es pot veure com el paviment de la vorera s’estén en diagonal més enllà del límit habitual, “creant una mena de boca rígida que envaeix la part de la calçada i pot provocar trompades, desequilibris o cops a les rodes”. Veïns de la zona proposen que es replantegi el disseny d’aquest accés, tot considerant alternatives més segures i integrades, com rampes més suaus, paviment continu o tractaments que evitin canvis de nivell sobtats.

“Aquesta situació és especialment preocupant per als usuaris de vehicles de mobilitat personal, com patinets o bicicletes, però també pot afectar vianants i persones amb mobilitat reduïda”, expressen.

"L’Ajuntament ho revisarà"

El Diari de Sabadell ha reclamat a l’Ajuntament de Sabadell aquesta petició, i fonts municipals sostenen que des de l’Ajuntament revisaran aquest punt “per veure si cal fer-hi algun ajust que millori el disseny i la seguretat, i assegurar que l’espai sigui segur i funcional per a cotxes, bicicletes i altres vehicles”, han defensat fonts consistorials.

Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus… També des del Diari us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla,69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.