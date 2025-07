“Moltes inversions a Renfe no tenen impacte directe en l’usuari”

El nombre de viatgers a les estacions del Vallès Occidental va caure un 8,21% l’any passat -de 108.121 el 2024, a 117.794 l’any 2023-. Fonts de Renfe emmarquen les xifres en un context històric d’inversió i obres, amb l’R4 com un dels serveis en el punt de mira de les actuacions. La conjuntura, sostenen, explica interrupcions, que obliguen a fer plans alternatius per carretera que, evidentment, tenen un impacte en les validacions. De fet, és un escenari que probablement contextualitza, en part, l’increment als FGC, que van batre el rècord de viatges l’any passat a la comarca.

Els arguments, però, no convencen les entitats vinculades al transport a casa nostra. “Hi ha obres per a mercaderies que no resolen ni milloren l’experiència de l’usuari. Hi ha hagut una manca d’inversió i ara s’han acumulat moltes obres. Ha faltat visió. Si pensem que les mercaderies han de passar per línies de Rodalies, això enquista el problema”, analitza Manel Larrosa, de femVallès.

El diagnòstic assenyala diverses causes, més enllà dels treballs recurrents en la infraestructura. Els pròxims seran a Montcada-Bifurcació de cara a la tardor. Tasques que, avisen, segur que tindran conseqüències en els passatgers. “Miracles no n’hi ha. Però hem d’apostar per no complicar-nos més la vida del que toca”.

Inversions ben fetes

El traspàs de Rodalies s’observa des de les associacions com una mesura més política que efectiva en la millora de la xarxa ferroviària. Un procés, a més, altament complex. “La prioritat ha de ser garantir la fiabilitat del servei. I això només es pot assolir mitjançant inversions ben fetes. No pot ser que la infraestructura sigui antiga i s’espatlli. Cal manteniment dels trens i renovar la flota, que s’impulsarà a partir de l’any que ve. I cal personal. Maquinistes, informadors ben preparats... Necessitem molta gent, recursos humans, amb personal format”, remarca Pol Méndez, portaveu de PTP-Transport Públic.

En aquest sentit, lamenten que cada dia falten una trentena de maquinistes a Rodalies de Catalunya i els últims moviments no han pal·liat les mancances. Per exemple, els llocs en el nou Centre de Gestió d’Operacions, amb un volum de places que consideren insuficient.

Afectació a l'R4

Els problemes colpegen especialment l’R4. “La percepció és que treure un Rodalies té poca afectació. Sobretot a l’R4, amb una alta freqüència”. En aquest context, insisteixen, calen més trens. I més nous. “Hi ha molt material que ha quedat antiquat. S’han volgut fer moltes inversions de cop, però no totes seran per a millorar l’explotació del servei. No totes tenen repercussió a l’usuari. Són operacions urbanístiques o orientades a mercaderies”, coincideixen les veus.

Això provoca cíclicament jornades caòtiques com la del dimarts passat. “L’R4 funciona com funciona perquè fa una cursa d’obstacles”, expressa Méndez, que posa la lupa a Castellbisbal, on hi ha fallades diàries. “Tots els trens de Catalunya passen per dos túnels. Una incidència a l’R3 pot afectar l’R1. Estan separades per quilòmetres, però els problemes d’una línia contaminen l’altra”, diu. El repte, tanquen els experts, és una xarxa sigui resilient. Que canalitzi un volum de passatgers que, ara mateix, no troben a les vies una opció segura per a garantir una mobilitat eficient.