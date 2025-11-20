La Marató de 3Cat beca un projecte d'investigació de Sabadell: "Serà una alternativa sanitària a tractaments actuals"

La
investigadora Aina Areny, de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), ha estat una de les beneficiàries de les beques de La Marató de 3Cat de 2024, dedicades enguany a la recerca en malalties respiratòries. Aquestes patologies, que afecten els pulmons i les vies respiratòries, són cada cop més freqüents a causa de factors com la contaminació ambiental i l’augment de l’esperança de vida.
El projecte finançat porta per nom “Transformant el tractament de la pneumònia: nanocàrriers amb miRNAs per a la immunomodulació i la reparació pulmonar (Carri-Air)”. Rebrà
398.836 euros i es desenvoluparà en col·laboració amb l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP). La coordinació anirà a càrrec de l’I3PT.
La investigadora Aina Areny
Cedida
Què planteja?
El projecte
Carri-Air planteja una alternativa basada en nanocàpsules biodegradables que transporten tres microRNAs amb propietats immunomoduladores i regeneratives. Aquestes nanocàpsules, anomenades N4P, s’administren per inhalació i tenen com a objectiu restaurar la resposta immunitària, ajudar a eliminar els patògens i estimular la reparació del pulmó.
La investigació avaluarà l’eficàcia d’aquestes N4P en estudis in vitro, en models preclínics i en mostres humanes. També es treballarà en una estratègia reguladora per facilitar que, en un futur, aquesta tecnologia pugui traslladar-se a l’entorn clínic. “La voluntat és
oferir una alternativa eficaç als tractaments actuals, reduint l’estada hospitalària, la necessitat de ventilació mecànica i les complicacions associades”, explica Aina Areny. La investigadora coordinarà l’equip de l’I3PT, format per Antoni Artigas, Marta Camprubí i Elena Campaña.