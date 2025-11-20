Nou espai de memòria als Tallers de l’Aviació Naval

Sabadell compta amb un nou espai de memòria vinculat a la Guerra Civil: els antics Tallers de l’Aviació Naval (SAF 3-16), requisats pel Ministeri de Defensa el 1936 i actius fins al 1946. En aquestes instal·lacions es fabricaven avions de caça republicans Polikarpov I-15, coneguts com a “xatos”. L’acte d’inauguració es va celebrar ahir dimecres al carrer de Jacquard, 46-54 (davant l’antiga fàbrica de Baygual i Llonch, a Can Feu) i va comptar amb la participació de Jordi Font, director del Memorial Democràtic de la Generalitat; Lluís Orozco, membre de l’Associació d’Aviadors de la República (ADAR) i familiar del pilot republicà Manuel Orozco; així com la regidora de Drets Civils, Sílvia Garcia; el portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, i la regidora d’aquesta formació Alejandra Sandoval.
La ciutat compta amb altres dos espais relacionats amb l’aviació republicana durant la Guerra Civil: l’arsenal i polvorí de l’Aeroport de Sabadell i les restes de la garita de vigilància de Can Gambús. Amb la senyalització dels antics tallers de l’Aviació Naval arriben a 13 els espais de la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic que hi ha a Sabadell. Garcia va assegurar que “moltes persones no voldran que parlem de memòria, però des de la nostra ciutat continuarem parlant-ne perquè ara més que mai la necessitem per dignificar aquelles persones que van lluitar i gràcies a elles avui vivim amb democràcia i tenim molts drets i també pels que vindran”. Per la seva part, Font va destacar que “segurament Sabadell és un dels municipis on hi ha més senyalitzacions d’espais de memòria”.
A banda, el passat dimarts es va celebrar la taula rodona La revista Can Oriach. L’oposició antifranquista des d’una revista de barris a la sala d’actes del Museu d’Història de Sabadell, amb la participació d’antics redactors i col·laboradors de la revista, com Josep Maria Brunet, Antonio Fernández, Miquel Zambudio i Dionisio Giménez, amb la moderació de l’historiador Ricard Martínez.