El barri del Poblenou celebra la 'Zambomba' en una jornada marcada per la tradició andalusa

El barri del Poblenou de Sabadell va viure aquest dissabte una tarda plena d’ambient nadalenc amb la celebració de la Zambomba i las migas populars, una activitat organitzada per l’Associació de Veïns del barri i que va comptar amb la col·laboració de FECUS, la federació d’entitats culturals de Sabadell.
Elisabeth Trabado, presidenta de FECUS, explica que l’entitat va voler sumar-se a la proposta aportant tres dels seus cors per oferir una autèntica zambomba flamenca. “Ens van demanar col·laboració i vam voler participar portant alguns dels nostres cors. La tarda ha estat molt divertida, amb nadales, festa i un ambient magnífic”, destaca.
Els cors participants van ser el Coro Raíces del Sur de Sabadell, el Coro Romero Añoranzas de mi Tierra de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza i el Coro Rociero de l’Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros. Tots ells van oferir un repertori de nadales flamenques que va animar veïns i va omplir el pati del col·legi Juan Ramón Jiménez.
La tarda també va comptar amb la visita del Patge Reial i amb unes Migas Populars que l’organització va servir a tothom per tancar la festa. “Ha estat un moment de compartir, de viure el barri i de portar una mica de Nadal a tothom”, conclou Trabado.