El síndic Josep Escartín dona veu a joves de Sabadell: "Els escoltem poc"

El Síndic de Greuges de Sabadell ha celebrat aquest 20 de novembre de 2025 el Dia Universal dels Drets dels Infants amb una jornada especial que ha reunit 300 alumnes de diversos instituts de la ciutat. L’acte, pensat per fomentar la reflexió crítica del jovent, ha posat el focus en la lluita contra els discursos d’odi i en la importància de defensar els drets humans des de l’adolescència.
Cada grup ha presentat el seu treball elaborat, un recurs creatiu que ha permès a l’alumnat expressar de forma visual la seva mirada sobre problemàtiques actuals. En total, s’han exposat trenta creacions que han abordat temes com el bullying, l’edatisme, les violències masclistes, la influència de les marques de roba, les fake news, la convivència als barris, el masclisme, l’orientació sexual o altres formes de discriminació que afecten directament la vida dels joves.
Aquesta activitat s’emmarca dins del programa educatiu de la Sindicatura, orientat a promoure els valors dels drets humans i a dotar els adolescents d’eines que els permetin participar activament en la transformació del seu entorn. El síndic de Sabadell, Josep Escartín, ha remarcat la importància de generar espais per escoltar el jovent. “Escoltem poc al jovent, i només quan se’ls ofereixen espais perquè s’expressin podem saber què volen dir de debò”, ha afirmat. També ha subratllat que el programa busca “empoderar-los, ajudar-los a ser crítics, a dir el que pensen i a ser valents davant les injustícies, entenent que també són responsables del que passa al seu entorn”.
El síndic ha subratllat que els resultats han estat “molt interessants”, amb propostes concretes que els mateixos joves farien per millorar Sabadell. “El més important és que hem vist uns joves amb ganes de transformar allò que no els agrada i de ser actors principals de la seva pròpia vida, que és exactament el que busquem”, ha afirmat. En aquest sentit, ha remarcat que massa sovint en actes institucionals “els fem venir a llegir un paper que ni tan sols han escrit”, i que avui “no volíem això, sinó que poguessin expressar-se lliurement, que se sentissin valents i que entenguessin que el que passa al món també els afecta, encara que no tinguin 18 anys, i que la seva veu ens importa de veritat”.
Escartín ha explicat que, tot i la presència de representants institucionals —com la regidora de Joventut i Gent Gran, la directora general de Drets Humans de la Generalitat i portaveus de diferents grups municipals—, no s’han fet discursos per reforçar la idea que “els infants havien de ser el centre de l’acte”. Tan sols ha pres la paraula per agrair la feina feta i posar en valor la mirada del jovent. La Sindicatura ha elogiat la qualitat i profunditat dels treballs presentats.