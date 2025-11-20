Després que en algunes comunitats de l’Estat s’hagin detectat errors en el seguiment de mamografies del programa de cribratge, el Parc Taulí assegura que els seus circuits funcionen correctament i amb totes les garanties. Ho confirma la doctora Carme Sanclemente, directora assistencial de l’hospital: “No tenim cap cas patològic ni revisat que s’hagi quedat en els llimbs”. Es calcula que només a Andalusia –la zona més afectada– hi ha més de 2.000 dones que van rebre una anàlisi errònia.
Sobre el procés, quan la mamografia és normal, l’informe es penja directament a La Meva Salut. En els casos dubtosos, el centre hospitalari activa un circuit específic: es contacta la pacient i se li programa una ecografia; i, si cal, es realitzen també ressonància i escàner. “A la dona se l’acompanya sempre”, explica la doctora.
Com funciona?
El procés és senzill: les dones rastrejades reben la carta amb la cita de cribratge i un telèfon per reprogramar-la si no poden assistir-hi. Tot i això, el centre sabadellenc ha detectat un repte a resoldre. “Tenim un 30% de dones que no se’ns presenten, que no venen”, admet Sanclemente.
El cribratge és considerat un mecanisme que detecta lesions en fases inicials i permet iniciar tractaments amb millor pronòstic. “El cribratge és prevenció. En el moment que ho detectes, entres en un circuit ràpid”, afegeix Sanclemente. El programa es dirigeix a dones d’entre 50 a 69 anys i es basa a realitzar una mamografia gratuïta cada dos anys. En el cas del Taulí, la crida es fa als nou municipis que tenen el Parc Taulí com a centre de referència.
330 nous casos cada any
L’hospital sabadellenc atén anualment unes 2.500 pacients amb càncer de mama. D’aquest total, hi ha uns 330 nous casos cada any. La supervivència global s’ha incrementat fins al 82% gràcies a la detecció precoç i els circuits organitzats de seguiment, recorda la doctora. De fet, la majoria dels diagnòstics desfavorables es detecten després de participar en el cribratge. Tots els cribratges segueixen els criteris establerts pel Departament de Salut, igual que la resta de programes de detecció preventiva a Catalunya.
Altres cribratges a Sabadell
A banda del programa de detecció precoç del càncer de mama, el Parc Taulí també participa activament en un altre dels grans pilars de la prevenció oncològica: el cribratge de càncer de còlon i recte. Es tracta d’un programa coordinat pel Departament de Salut i desplegat en col·laboració amb les farmàcies comunitàries. Les persones d’entre 50 i 69 anys reben una invitació al domicili i, amb aquesta carta, poden recollir gratuïtament a la farmàcia adherida el kit de recollida de mostra. Els farmacèutics expliquen com fer la prova i posteriorment s’encarreguen de gestionar l’enviament de la mostra al laboratori de referència.