Un televisor, un creuer i experiències gastronòmiques: alguns dels premis de la Panera d’Atendis

Una de les paneres més grans de Catalunya es troba a Sabadell i tornarà a sortejar-se aquest Nadal. Entre els premis destacats hi ha un televisor Samsung, un creuer per a dues persones i experiències gastronòmiques, entre el més d’un centenar de productes que ja es poden anar a veure a l’aparador de l’establiment del Xeviot (passeig de Manresa, 30). La Fundació Atendis presenta la 14a edició de la seva tradicional Panera Solidària, "Més que una Panera", una iniciativa que va començar el 2012 i que, cada any, mobilitza empreses i comerços per recaptar fons de la mà de la ciutadania.
Al llarg de les tretze edicions s’han recaptat més de 170.000 euros que han estat destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual que formen part de la fundació. El president d'Atendis, Josep Manuel Suàrez, subratlla que “tot això ens ajuda que sigui coneguda la tasca d’Atendis. És una manera també de visibilitzar que hi ha alguna part de ciutadania de la nostra ciutat que mereixen aquest reconeixement”. La panera compta amb el suport de 110 comerços i empreses locals i catalanes. Un 34% formen part de Sabadell Comerç Centre, un 20% són proveïdors d’Atendis i el 46% restant corresponen a altres comerços de la ciutat i del territori. “Les dades són un exemple del compromís del comerç local. Vol dir que estan compromesos amb la ciutat i amb les persones que més ho necessiten”, afegeix Laura Reyes, regidora d’Infància i Gent gran.
L’objectiu d’aquesta edició és arribar a 30.000 euros de recaptació amb la venda de 12.000 butlletes, que es poden adquirir a la web de la campanya: https://mesqueunapanera.atendis.cat/ca/compra-ara, als establiments col·laboradors i als centres d’Atendis: La Carena (Av. Can Roqueta, 1E) i Casa Can Rull (C/ Zorrilla, 30), i també durant els caps de setmana del 13-14 i 20-21 de desembre a l’estand de la Fundació Atendis a la plaça del Doctor Robert. El sorteig es farà el 30 de desembre davant de notari.