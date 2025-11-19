ARA A PORTADA

Es deixa una olla al foc i obliga a mobilitzar els Bombers

El succés ha tingut lloc aquest dimecres al matí a Sabadell

  • Els Bombers treballen per una olla al foc en un pis de Sabadell -
Publicat el 19 de novembre de 2025 a les 12:28
Actualitzat el 19 de novembre de 2025 a les 12:29

Ensurt aquest matí a la ronda de Collsalarca de Sabadell, al costat del pavelló Nord. Un veí s'ha deixat una olla al foc i ha obligat els Bombers de la Generalitat a mobilitzar-se amb dues dotacions a la zona. Segons fonts del cos, un resident ha alertat d'una forta olor. En arribar, els efectius han comprovat el motiu de l'avís, aquest dimecres cap a les onze del matí.

Després de tallar llum i gas, han accedit a l'interior de l'immoble, on han retirat l'olla que cremava. Afortunadament, sense generar un foc important, tot i que han hagut de ventilar per la fumerada que havia provocat. L'incident no ha deixat ferits i el veí del pis ja ha pogut tornar a accedir a l'interior després del descuit.

Fotos de Juanma Peláez:

