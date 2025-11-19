“Les bastides ens obliguen a passar per la calçada”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns del carrer Puigcerdà denuncien que, des de fa setmanes, la instal·lació simultània de bastides en dues obres diferents —cadascuna ocupant una vorera oposada— ha convertit la circulació a peu en un recorregut d’obstacles i riscos. L’estretor de les voreres del carrer, combinada amb el volum de trànsit que s’hi concentra en hores punta —especialment per l’entrada i sortida escolar—, fa que molts vianants es vegin obligats a baixar a la calçada per continuar caminant. “Hi ha moments en què no tens alternativa: et trobes la vorera tallada i t’has d’exposar als vehicles”, lamenta una veïna. Els veïns ja han tramitat una instància a l’Ajuntament demanant una revisió urgent de la situació i reclamant que es tinguin en compte criteris de seguretat viària a l’hora d’autoritzar ocupacions de via pública en carrers estrets. De moment, però, no han rebut resposta. La normativa preveu que les obres que afectin la mobilitat de vianants han de garantir un pas segur alternatiu.
"S'està tramitant un expedient sancionador"
Fonts municipals exposen que , en aquest cas, des de l’Ajuntament es va rebre la instància el passat 23 d’octubre i es va inspeccionar. “Es va constatar que ambdues bastides estaven col·locades sense l’autorització pertinent i es va demanar la seva retirada immediata”. Així, exposen que “el 28 d’octubre es va fer una inspecció de seguiment en la qual es va detectar que no s’havien retirat i es va procedir al seu aixecament per a garantir l’accessibilitat a les dues voreres. “Des de l’Ajuntament es va resoldre la incidència en 4 dies”.
D’altra banda, s’està tramitant un expedient sancionador per aquestes ocupacions sense autorització. “Cal recordar que per la instal·lació de bastides o plataformes mòbils elevadores cal sol·licitar i obtenir la corresponent llicència de l’Ajuntament (Ocupació de la Via Pública, al telèfon 93.745.34.00 i correu electrònic viapublica@ajsabadell.cat). “Sempre que es demanen aquest tipus d’ocupacions, des de l’Ajuntament s’analitza quina afectació tindrà per a la ciutadania i es treballa per assegurar el pas de vianants i garantir camins alternatius”.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que, en aquests casos, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.