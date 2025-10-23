“El meu carrer entra dins de la ZBE?”

EL TEU DEFENSOR
Tot i que, segons el plànol oficial de l’Ajuntament de Sabadell, el carrer de Josep Renom forma part de la zona de baixes emissions (ZBE), diversos veïns han detectat que no hi ha cap càmera de control de matrícules a les seves entrades. L’accés des de la ronda de Ponent, per exemple, no disposa de cap lector que registri l’entrada de vehicles, i tampoc al punt d’accés des de la via de Massagué.
En canvi, la mateixa via de Massagué sí que està equipada amb càmeres de control, fet que genera confusió entre els conductors. “Si el carrer de Josep Renom està dins de la ZBE, com és que no hi ha càmeres? No queda clar si estem subjectes o no a la restricció”, comenta un veí del barri, que explica que molts residents no saben si poden circular-hi amb vehicles sense distintiu ambiental sense arriscar-se a una sanció.
La ZBE ja està funcionant, tot i que en període de proves. Les sancions pels vehicles que hi entrin sense tenir etiqueta ambiental o exempció es començaran a imposar l’1 de desembre.
"El control no depèn només de les càmeres fixes"
Des de l’Ajuntament, però, confirmen que el carrer de Josep Renom està dins de la zona de baixes emissions i que s’hi aplica la mateixa regulació d’accés i circulació que a la resta de l’àmbit delimitat. Segons fonts municipals, el control dels accessos no depèn exclusivament de les càmeres fixes, sinó que es duu a terme a través d’un sistema combinat: càmeres instal·lades al perímetre i a l’interior de la ZBE, i vehicles de la Policia Municipal equipats amb lectors de matrícules que supervisen en temps real el compliment.
Tot i que no hi hagi càmeres visibles a totes les entrades, els vehicles que circulen per dins de la zona poden ser igualment identificats i sancionats. L’Ajuntament va instal·lar ja fa mesos 20 punts de control. N’hi ha 17 en el perímetre que delimita la ZBE, és a dir, entre la plaça de Catalunya, ronda de Zamenhof, carrer de Vilarrúbias, carrers de Brujas, de l’Estació, del Marquès de Comillas i de Latorre, carretera N-150 (entre el carrer de Latorre i la ronda de Ponent) i la ronda de Ponent; i tres a l’interior de l’àrea restringida: carrer de Calderón cantonada Corominas; carrer de les Valls cantonada passeig de Manresa i Rambla cantonada Riego.