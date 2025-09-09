“Hi ha dues estructures elèctriques i només una està en ús, actualment”

El Francesc Sala, un veí del carrer de Les Planes, 27, va recórrer a l’apartat del Diari habilitat per exposar dubtes i problemes de la ciutadania per denunciar la presència de dues infraestructures elèctriques, però l’ús de només una d’aquestes. En aquest cas, el veí presenta una inquietud davant de la “passivitat d’Endesa”, tal com explica ell mateix, en aquest assumpte. “Fa temps que em queixo a la companyia, però no fan res al respecte i tenim dues cadiretes de suport –el nom tècnic de la infraestructura– a la nostra façana i es veu lleig”, comenta.
Principalment, no li agrada que es descuidin aquesta mena de “detalls” i defensa que “si ja no es fan servir les infraestructures que en el seu moment devien ser útils però ara ja no, s’haurien de treure”. És a dir, per ell, no és un problema que hi hagi aquests trossos de ferro posats a la façana sempre que es facin servir, “però fa molts anys que no és el cas!”, exposa el veí, indignat. A part, denuncia que “molts cables que es recolzen en aquestes cadiretes de suport ja estan en desús i no s’han retirat mai”. Així, segons el testimoni, les façanes de les cases es van omplint de cables i, molts d’ells, ja no es fan servir perquè hi ha hagut un canvi de companyia i ja no opera a aquella zona, però continuen sent-hi: “Això fa que es vagin omplint les parets de cables que, molts, no serveixen per a res. No pot passar una cosa així a una ciutat com Sabadell!”
Després de parlar amb la companyia responsable, Endesa, asseguren que “té tota la raó del món, però hi ha una explicació que justifica que això sigui així”. Actualment, la companyia s’ocupa de Sabadell i de molta part de Catalunya –el 95%, aproximadament–, però fa uns anys es repartia en diverses companyies. Això va fer que cadascuna d’aquestes posés les seves cadiretes de suport i, una vegada van deixar d’operar, no les van enretirar. “Per tant, en part, és culpa nostra de no haver-ho fet, però no ho va posar la nostra companyia”, expliquen. Tot i això, asseguren que “prenem testimoni del veí que es queixa i mirarem si en el següent pla d’inversió es poden dur a terme les tasques pertinents a la retirada d’aquestes infraestructures en desús”.
