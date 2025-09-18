Veïns de Sant Oleguer denuncien l'estat del barri: “Està tot molt mal cuidat i en deixadesa”

La Marta Escudero, veïna de Sant Oleguer, explica, al Diari, la situació en què es troben els veïns d’aquella zona i el mal estat de la plaça de davant del tanatori i del camí que condueix cap a Can Quadres. “Està tot ple de brutícia i de deixalles: s’hi han trobat maletes, cadires, llaunes... i, fins i tot, l’altre dia hi van treure una moto!”, explica, farta del problema. Exposa que és un camí “descuidat” i que han fet els pertinents tràmits, però no reben resposta per part de ningú: “Vaig parlar amb el regidor del districte i em va comentar que era competència de la Diputació de Barcelona. Vaig fer la instància i encara espero resposta...”, apunta.
Un altre problema que denuncia és la deixadesa de l’entorn en molt sentits: “Cada matí ens ho trobem brutíssim i se sent olor de drogues”, diu. Assegura, a part, que és una zona que no convida a anar-hi perquè “hi ha hagut gent vivint-hi tot l’estiu i s’hi ha deixat menjar, roba, llaunes i tota mena de deixalles”. “Els gossos, per l’olor, baixen directament cap allà i l’altre dia el meu gos, que és blanc, va tornar marró i amb una pudor de merda escandalosa”, indica. A part, explica que és un camí “molt descuidat” en el qual “les escales estan en mal estat i són realment perilloses”.
Des del Diari hem parlat amb l’Ajuntament de Sabadell per saber si estan al cas de la situació i si hi ha alguna actuació pendent al respecte i asseguren que “es fa neteja i manteniment del camí ràpidament sempre que es detecta algun abocament indegut”. A part, es comprometen “a revisar l’estat actual de l’espai per si cal fer una neteja addicional” i fan una crida a la ciutadania a respectar l’entorn.
Us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. A part, també es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets. D’altra banda, podeu enviar correu electrònic al El teu defensor a mordonez@diaridesabadell.com perquè, des del Diari, fem un seguiment de la vostra denúncia!
Fotos de Juanma Peláez