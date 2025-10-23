Veïns de l’Eixample posen sobre la taula una reivindicació que fa anys que arrosseguen: la manca de rampes d’accessibilitat a algunes voreres de l’Avinguda Barberà. Malgrat que les voreres es van arreglar l'any 2015, moltes cruïlles continuen sense els baixants necessaris per garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda, cotxets o carretons, com denuncien des de l'associació de veïns.
“És molt aleatori: hi ha cantonades rebaixades i altres que no ho estan”, explica Jordi Esqué, president de l’associació de veïns, que lamenta que, després de gairebé una dècada, “encara hi hagi punts de l’avinguda que són una autèntica barrera”. Segons el representant veïnal, la situació és especialment urgent perquè l’Avinguda Barberà és un dels principals eixos del barri. “L'Eixample és un barri envellit, amb carrers estrets i poca mobilitat. L’avinguda principal hauria de ser completament accessible”, demanen.
Els veïns també critiquen que, tot i haver-se fet actuacions recents a la via, com la renovació de l’enllumenat ara fa dos anys, no s’hagi aprofitat per completar els baixants. “Van haver d’obrir l’avinguda per fer les obres. Es va tenir l’oportunitat d'arreglar-ho i no es va fer”. “Afortunadament, en els punts on hi ha rampes, almenys estan enfrontades i permeten creuar, però pot passar que la següent cantonada ja no tingui baixant”, expressen.
El pla d'accessibilitat
Des de l’associació asseguren que fa més d’un any i mig que reclamen la millora a l'Ajuntament de Sabadell. “Hem trobat bona predisposició i escolta per part seva, però el que ens diuen és que no hi ha cap pressupost tancat específic per aquesta actuació. Ens expliquen que aniran fent les reparacions a mesura que tinguin partida, però sense dates ni terminis concrets”, apunta Esqué.
Fonts municipals han confirmat al Diari que treballen per garantir "que l’espai públic sigui accessible per a tothom". En resposta a les queixes dels veïns sobre les dificultats de mobilitat, el consistori recorda que disposa del pla d’accessibilitat, una eina que “preveu una xarxa de voreres i itineraris urbans més inclusius i adaptats a totes les persones”. Segons fonts municipals, el pla també contempla actuacions específiques a l’Avinguda Barberà.
La manca de rampes no és l’únic obstacle. Els veïns denuncien també que l’incivisme agreuja la situació: patinets elèctrics que circulen per la vorera o cotxes aparcats a sobre els passos de vianants són alguns dels elements que assenyalen assenyalen que "representa un problema més" per a persones grans o amb mobilitat reduïda.
Els veïns esperen que l’Ajuntament aprofiti pròximes intervencions per resoldre d’una vegada aquest dèficit. “Entenem que hi ha prioritats, però això és bàsic. Parlem d’accessibilitat, de facilitar la vida a tothom”. De moment, però, no hi ha cap calendari concret. Veïns es plantegen fer un inventari de totes les cantonades afectades per poder presentar un document complet a l’Ajuntament.