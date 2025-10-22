Uns Premis Cambra de reconeixement i de reivindicació

L’Auditori de Fira Sabadell s’ha omplert de gom a gom –més de 300 persones– per celebrar la 43a edició dels Premis Cambra 2025. Representants del sector polític local, comarcal i català, empresaris i membres d’organitzacions econòmiques, empresarials i socials hi han assistit, i l’acte ha reconegut Suministradora del Vallès amb el Premi a la Longevitat Empresarial; Encofrados J. Alsina amb el guardó al Mèrit Empresarial; i Ramon Gabarró i Badia amb el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial In Memoriam.
L’acte d’enguany ha estat marcat pel record a les recents pèrdues de dos empresaris rellevants i arrelats a la ciutat: Ramon Gabarró i Badia, traspassat el 7 d’octubre, i Òscar Daunis i Mulet, el passat dilluns. “Dos magnífics empresaris i millors persones”, ha assegurat el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, que ha reconegut que no és un “any fàcil”.
Alhora, la continuïtat en solitari del Banc Sabadell, després de l’opa fallida del BBVA, també ha estat àmpliament recordada, especialment “el lideratge clau de Josep Oliu, César González-Bueno i Carlos Ventura –present a l'acte–, que ha estat inspirador perquè el Banc Sabadell continuï independent, arrelat a la ciutat, faci brillar el nom de Sabadell arreu del món i sigui l’empresa més emblemàtica de Sabadell i, per què no, de Catalunya”, ha afegit Alberich.
El president de la Cambra, fidel a la tradició, ha aprofitat la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i de la consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, per traslladar diverses reivindicacions, algunes històriques: l’aprovació dels pressupostos pel 2026, prioritzar les inversions al Vallès Occidental –que, entre 1995 i 2023, ha estat la 35a comarca en inversió per càpita–, millores en mobilitat, sanitat i àmbit social, l’execució i redacció d’un nou Pla Director per a l’Aeroport de Sabadell, obsolet des de fa una dècada, i la creació de noves estacions de tren.
“Hem de fer veure al Govern i al Parlament que aquestes inversions són necessàries i que la seva absència genera discriminació a tota la ciutadania, no només al Vallès Occidental, sinó a totes les comarques de la segona corona, que són motor principal de Catalunya”, ha recordat Alberich.
També han protagonitzat la vetllada la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa i el túnel d’Horta, dues infraestructures llargament reclamades per la Cambra. La consellera Sílvia Paneque ha anunciat que abans de finalitzar aquest octubre es licitarà la redacció de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la ronda Nord. Sobre el túnel d’Horta, ha afirmat que també figura entre les prioritats del Govern d’Illa, després d’anunciar la posada en marxa de l’estudi corresponent. “Sé que us preocupa, i això és un pas definitiu, amb un calendari acotat per tirar endavant. Des del Govern som conscients que necessitem nous impulsos en infraestructures, habitatge i mobilitat pública per continuar sent referents en el progrés econòmic i industrial”, ha conclòs Paneque.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha posat en valor les “complicitats” amb el sector empresarial, que permeten “avançar de la mà” i “teixir aliances” per “construir plegats el futur”. També ha reivindicat la “pàtria sabadellenca”, recordant que “no només es fa país des de la capital ni només pensant en les necessitats de Barcelona. També aportem al PIB del país”.
Farrés, que ha assegurat “compartir les demandes” d’Alberich, ha destacat la bona salut econòmica de la ciutat: “Malgrat les dificultats, que no vull obviar, l’ocupació als polígons d’activitat econòmica de Sabadell se situa al 85%”.
Abans de les intervencions institucionals, el periodista Joan Carles Peris ha moderat la taula rodona Geopolítica i empresa: liderar en entorns incerts, amb la participació de la CEO i vicepresidenta del Consell d’Administració de La Farga, Inka Guixà, i de Pol Morillas, director del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Els ponents han debatut sobre l’efecte de l’arribada de Donald J. Trump a la Casa Blanca, la multipolaritat amb la Xina guanyant pes com a primera potència mundial i el futur d’Europa.
Ja en el tram final, ha arribat el torn dels grans protagonistes. El vicepresident executiu d’Encofrados J. Alsina, Jaume Alsina, acompanyat del conseller delegat, Josep David Alsina, ha expressat sentir-se “immensament feliç” pel “magnífic reconeixement” de la Cambra amb el guardó al Mèrit Empresarial, “un premi per part de l’ecosistema del nostre territori”.
En la seva intervenció, Alsina ha repassat el camí d’Encofrados J. Alsina, que enguany celebra el 75è aniversari amb més de 1.200 treballadors, presència en 15 països i 30 centres logístics. “L’Alsina Soul, l’ànima de la companyia, es basa en la humilitat, la mútua confiança, l’empatia i la transparència”, ha subratllat.
Seguidament, ha pres la paraula Joan Domedel acompanyat del seu pare Baptista Domedel, tercera i segona generació, respectivament, de Suministradora del Vallès, empresa referent en la distribució de material elèctric, que ha rebut el Premi a la Longevitat Empresarial. Joan Domedel ha explicat que el guardó és “un reconeixement a la nostra capacitat d’adaptació i innovació, després de superar diverses crisis i canvis tecnològics, mantenint l’esperit del Vallès: qualitat, proximitat i compromís. Un premi que no només celebra la nostra història, sinó que és un impuls per afrontar el futur”.
El moment més emotiu ha arribat amb el reconeixement, a títol pòstum, a Ramon Gabarró i Badia. La seva filla Sofia Gabarró i Taulé i el seu net Ramon Gabarró i Pla han recollit el Premi a la Trajectòria Personal i Empresarial, un guardó que, segons expliquen, “li feia terriblement il·lusió”. En un discurs sentit, han recordat el llegat d’un empresari “autoexigent que sabia liderar, fer créixer les persones del seu entorn i construir equips sòlids i compromesos. Sempre tenia els millors al seu costat”, ha explicat Sofia Gabarró, que comparteix que pocs dies abans de traspassar, com a fidel accionista del Banc Sabadell, li havia dit: “Jo he perdut aquesta opa, però espero que el Banc Sabadell guanyi la seva”.
El seu net ha afegit que l’avi era “un referent empresarial, un líder constant i apassionat pel treball ben fet. Fins a la setmana abans de morir, era a la feina. L’apassionaven els sectors on operaven les seves empreses –Gabarró Hermanos i SERVEI SA–. Era valent amb el negoci, però amb el cap i amb sentit comú”.