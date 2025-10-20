Mor l'empresari sabadellenc Òscar Daunis a l'edat de 64 anys

L'empresari sabadellenc Òscar Daunis i Mulet ha mort aquest dilluns a l'edat de 64 anys a causa d'una malaltia. Era el conseller delegat de l'empresa familiar Daunis S.A., de la qual formava part de la cinquena generació compartint càrrec amb el seu germà Eduard. La cerimònia de comiat tindrà lloc dimecres, 22 d'octubre, a les 10.30 h a l'església de Sant Fèlix.
La notícia ha colpit l'entorn empresarial local. La presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, lamenta la pèrdua de l'empresari sabadellenc perquè representava una manera de treballar basada en el "compromís, la responsabilitat, la feina ben feta i el servei".
Bosch subratlla que "aquesta nova generació pilotada tant per l'Òscar com l'Eduard han suposat que l'empresa hagi tingut el creixement que ha tingut", amb expansió del negoci amb línies de mercat tant domèstiques com industrials, així com un treball molt centrat en l'atenció integral dels serveis relacionats amb els subministraments.
Des de la companyia, expressen el seu " més profund i sentit condol per la pèrdua d’un dels seus consellers delegats, el senyor Oscar Daunis i Mulet, que dedicà tota la seva vida professional a l’empresa familiar deixant una empremta inesborrable de compromís i entrega”.
170 anys d'història
La mort d'Òscar Daunis arriba en el 170è aniversari de la companyia, fundada el 1855 per Llorenç Daunis i Cortada com un taller de caldereria i fabricació artesanal. Avui, la companyia amb seu a Sabadell és un referent del sector de la distribució de subministraments per a la indústria i instal·ladors.