“La competència pressiona amb el preu, però no amb assistència”

La Suministradora del Vallés rebrà aquest dimecres el Premi a la Longevitat Empresarial, l’any en què celebra el seu 75è aniversari. La companyia està especialitzada en la distribució de material elèctric per a instal·ladors professionals i empreses. Té una plantilla de 60 persones i compta amb 12.000 referències en estoc.
Què significa per a Suministradora del Vallés rebre el reconeixement de la Cambra?
Baptista Domedel: És un reconeixement personal i empresarial, i per a l’empresa és un reconeixement molt agraït.
Joan Domedel: Per mi és com un regal, però a la vegada és una responsabilitat i repte mantenir el nivell perquè en puguem celebrar molts més, d’anys.
Un any especial per a la companyia, que arriba als 75 anys de vida.
BD: Setanta-cinc anys donen per molt. L’any 1950 no m’hauria imaginat que arribaríem als 75 anys amb la bonança que tenim avui dia, tan econòmica com de personal. És una fita que s’ha aconseguit gràcies als treballadors que han anat mantenint la clientela, tot i que no tinguem les ràtios de facturació i vendes que ens agradaria, però cal ser realista.
A què atribueixen aquesta situació?
BD: Tenim una competència molt potent. Hi ha grans magatzems, que tots coneixem, que pressionen molt el mercat amb preu, però no amb assistència. Una qüestió no menor, que nosaltres oferim de manera molt personal i que l’instal·lador professional ens ho valora. Donem un servei especialitzat. Això ens permet dedicar-nos a allò que ens sembla que entenem, i aquest és el valor afegit que oferim respecte a altres empreses.
Amb més de set dècades, quin moment recorden que marqués un abans i després a la companyia?
BD: Amb el boom dels electrodomèstics i les televisions, de blanc i negre a color, va ser un desenvolupament molt potent, un salt tecnològic. Recordo quan vam ser dels primers a tenir ordinadors, quan aleshores, pràcticament, només en tenien els bancs. El salt de fer les factures a mà a l’ordinador va ser un altre moment destacat de la nostra història.
JD: Hi podríem afegir poder disposar d’un taller per reparar i mostrar als clients com s’instal·laven aires condicionats, rentadores i rentavaixelles. Vam crear un programa de viatges d’incentius per a clients, tota una innovació per l’època.
En l’àmbit formatiu, vam obrir una aula de formació al carrer de Sardà de Sabadell, on els nostres tècnics oferien cursos als nostres clients sobre els diferents materials i equips que Suministradora del Vallés comercialitzava. I, com a fita més recent, podem destacar el canvi d’ubicació de la nostra seu al carrer de Girona, número 175, de Sabadell, en unes instal·lacions de 7.000 m2 i en un edifici totalment eficient i sostenible.
Quins són els reptes del present i futur?
JD: Dia a dia treballem per ampliar el servei que oferim als clients. Estem apostant per més digitalització en tots els processos per aconseguir més eficiència en totes les àrees de negoci, especialment en l’àmbit logístic. Aquesta fita també l’aconseguirem amb la formació contínua que fan tots els professionals de la companyia, amb l’objectiu d’estar al dia en novetats, innovacions, noves normatives i reglaments que el nostre mercat ens exigeix. En l’àmbit de la sostenibilitat, la seu central de Suministradora del Vallés es troba en unes instal·lacions que promouen l’eficiència energètica i el respecte del medi ambient.
I en la relació amb el client?
JD: Cal trobar l’equilibri entre el tracte amb el client, el proveïdor i els treballadors, en un món molt digitalitzat. Hi ha molta venda en línia, i aquest contacte relacional, en un sector com el nostre, que hi té un pes molt rellevant, s’ha de mantenir. I per fer-ho cal ser molt eficient amb els processos interns i fomentar la relació amb el client.