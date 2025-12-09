Cinc noves naus industrials a Can Roqueta

La parcel·la situada al xamfrà dels carrers de Can Manent i Can Gener, tindrà, a partir de l’any 2026, cinc noves naus industrials. L’espai, ubicat al Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) de Can Roqueta, va ser reparcel·lat pel Govern municipal ara farà un any –aleshores tenia usos terciaris–, davant la manca de sòl industrial a la ciutat.
Al darrere d’aquestes noves instal·lacions, impulsades per Finiba, hi ha l’enginyeria sabadellenca IDP, qui s’ha encarregat del desenvolupament integral de les noves plantes industrials.
El projecte contempla dues actuacions principals: el projecte Can Moragues, amb una nau industrial de 1.375 metres quadrats distribuïts en planta baixa i altell, que inclourà zona d’emmagatzematge, oficines diàfanes, lavabos i vestuaris; i el projecte Can Manent, format per quatre naus industrials que en conjunt representen 6.600 metres quadrats, també distribuïts en planta baixa i altells, amb àrees d’emmagatzematge, oficines diàfanes i quatre molls de càrrega. Fonts d’IDP apunten que “les noves plantes s’han dissenyat amb els criteris de sostenibilitat més estrictes, i s’hi ha incorporat solucions que asseguren una elevada eficiència energètica i redueixin l’impacte ambiental, garantint edificis moderns, responsables i alineats amb els estàndards més exigents”.
Top4 en facturació
Dels vuit PAE de Sabadell, el de Can Roqueta, segons les darreres dades de l’informe sobre l’Estructura Empresarial de Sabadell, és el quart en termes de facturació (430,9 milions d’euros, amb una variació interanual del 8,7%) de les empreses situades en aquest indret de la ciutat. Un 8,7% del volum de negoci que generen les empreses de la ciutat i el 6% de l’ocupació.