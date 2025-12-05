Forbes reconeix les propietàries de Carinsa entre les 25 empresàries més destacades del 2025

Denia i Vanesa Martínez, vicepresidenta i CEO respectivament del grup Carinsa, han estat reconegudes per la prestigiosa revista Forbes, en col·laboració amb Deustche Bank, com dues de les 25 empresàries més destacades de l’any 2025, un esdeveniment celebrat a l’Hotel Four Seasons de Madrid. Aquest reconeixement valora la trajectòria professional, la capacitat innovadora, la visió sostenible i l’impacte social positiu de les líders empresarials.
Anualment, Forbes distingeix empresaris líders que destaquen per la seva capacitat d’inspirar i transformar el seu entorn. Amb el reconeixement, ambdues propietàries se sumen al selecte grup d’empresàries que marquen tendència en el món dels negocis. “Estem profundament agraïdes per aquest reconeixement, que ens motiva a continuar liderant amb propòsit. El nostre objectiu continua sent innovar, ampliar mercats i desenvolupar solucions que siguin sostenibles i beneficioses tant per a la indústria com per als nostres clients”, explica Vanesa Martínez, CEO de Carinsa.
Fundada el 1993 per l’enginyer químic Alberto Martínez Ortega, Carinsa és un referent internacional en aromes, fragàncies i solucions integrals per a la perfumeria, cosmètica i alimentació. Després d’assumir la gestió de l’empresa familiar el 2005, Denia i Vanesa Martínez han convertit la companyia en una empresa global amb presència en 58 països i filials a Algèria, el Marroc, Turquia i Veneçuela, amb plans d’expansió a l’Àfrica subsahariana. “Aquest reconeixement reflecteix l’esforç i la dedicació de tot el nostre equip al llarg dels anys. Cada projecte, cada innovació i cada repte superat ha estat possible gràcies a la passió i compromís de les persones que formen part de Carinsa”, assenyala Denia Martínez, vicepresidenta del grup.
En l’actualitat, la companyia compta amb 200 professionals, amb un 30 % dedicat a R+D i un 20 % de doctors industrials, aromatistes i perfumistes. Fins ara, ha registrat 30 patents internacionals i continua desenvolupant solucions innovadores en aromes, fragàncies, ingredients funcionals i tecnologies aplicades a l’alimentació i la cosmètica.