ARA A PORTADA

Diners

Emprenedores i Empresàries Teixint Sabadell celebra el seu cinquè aniversari

L'acte, que se celebrarà aquest dijous a l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, vol esdevenir l'epicentre de l'emprenedoria femenina de Barcelona

  • -
Publicat el 22 d’octubre de 2025 a les 13:59

L’associació Emprenedores i Empresàries Teixint Sabadell (ETS’) celebra el seu cinquè aniversari amb una seixantena de sòcies amb negocis consolidats a la ciutat i al Vallès Occidental. Aquesta trobada, que es farà el dijous 23 d’octubre a les 19h a l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, esdevindrà l’epicentre de l’emprenedoria femenina de la província de Barcelona, amb representants de les principals entitats com ADE Vallès, la XDESC de Sant Cugat del Vallès, ADEESQV de Sant Quirze del Vallès, 50 a 50, Barcelona Women, Club Más Chulas que un Ocho o Gentic del Maresme. També hi haurà representació d’entitats econòmiques i socials com la Cambra de Comerç de Sabadell, PIMEC, la Xarxa Onion, BNI, CIPO o Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell.

L’acte s’ha concebut com una festa per posar en valor l’emprenedoria amb veu de dona, des de l’alegria i l’experiència professional. Emprenedores i Empresàries Teixint Sabadell, actualment presidida per Nàyade Navarro, és una associació sense ànim de lucre que va néixer el gener de 2020, poc temps abans que esclatés la pandèmia. Va arrencar amb una quinzena de sòcies i, tot i les dificultats que va suposar la crisi de la Covid, l’entitat ha multiplicat per quatre la xifra, fins superar la seixantena. lideren negocis i projectes econòmics consolidats a Sabadell i al Vallès Occidental de sectors tan variats com el de la salut, la formació, la comunicació (disseny gràfic, doblatge, periodisme, màrqueting, publicitat...), les teràpies, l’artesania (joieria, perfumeria...), la moda, la pastisseria, la cosmètica, la criança, el coaching, l’art (il·lustració, pintura...), l’immobiliari, les finances o les STEM, entre d’altres.

Segons Navarro, l’entitat “aporta una mirada femenina, col·laborativa i valenta a l’ecosistema empresarial de Sabadell. Dona visibilitat i espai a dones que impulsen projectes amb ànima i ambició. Aporta connexió, referents i una manera de fer xarxa més propera, real i col·lectiva. Som part activa del teixit empresarial i social de la ciutat”, argumenta. La presidenta té clar que, en aquests cinc anys, ETS’ ha ajudat molt les dones que emprenen. “Hem acompanyat moltes dones a guanyar confiança, visibilitat i veu. Han trobat un espai on compartir, créixer i sentir que no estan soles. Però, sobretot, hem creat una comunitat on sentir-se compresa, inspirada i recolzada”, conclou Navarro.

Notícies recomenades