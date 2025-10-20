Un treball de biotecnologia per a la detecció de la contaminació marina, IV Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina

El professor de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant, Claudio Sáez Avaria, ha sigut reconegut amb el IV Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina per la seua trajectòria investigadora centrada en el desenvolupament d'eines de biotecnologia ambiental per a la detecció i monitoratge de la contaminació marina.
El jurat d'aquesta edició, presidit per Isabel Cacho, catedràtica de la Universitat de Barcelona, ha destacat el treball de Sáez Avaria que ha qualificat de "brillant" i clau per a la conservació marina ja que "ha permès establir mecanismes de tolerància a la contaminació per metalls, salmorres de dessalinització i factors d'estrès associats al canvi climàtic". A més, ha subratllat "el seu alt lideratge científic" així com "la implicació del premiat pel desenvolupament d'eines de trasferència i col·laboracions amb diferents sectors industrials en l'ús de biomarcadors per a discriminar impactes; així com la contribució a l'impuls de legislacions de conservació."
La seva tasca ha estat fonamental en la identificació i validació de biomarcadors i indicadors funcionals aplicables a la detecció primerenca i al monitoratge d'impactes ambientals. Aquestes contribucions, reconegudes internacionalment, constitueixen una referència essencial per comprendre els processos de resiliència en ecosistemes temperats i polars, a més d'afavorir la transferència de coneixement cap a la indústria i la formulació de polítiques de conservació marina. "El nostre objectiu és comprendre els llindars de tolerància i els mecanismes de defensa dels organismes enfront de la contaminació i el canvi climàtic. Aquestes respostes biològiques, traduïdes en biomarcadors i indicadors funcionals, permeten detectar i monitorar impactes de manera primerenca. D'aquesta manera, busquem aportar evidències científiques que afavoreixin un desenvolupament marí sostenible en ecosistemes que van des de zones temperades fins a regions polars", explica el guardonat.
Josep Oliu, president de Banc Sabadell i de la seva Fundació, farà entrega del premi el proper 21 d'octubre a l'ADDA Alacant en un acte que reunirà autoritats i personalitats de l'àmbit econòmic, empresarial i científic. Durant l'acte també es farà la formalització del lliurament del III Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina a Óscar Serrano, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i guardonat el 2024 per la seva tasca en la conservació i recuperació del carboni blau, un component essencial per a la mitigació del canvi climàtic.
Oliu ha ressaltat la importància d'aquest premi que "reconeix les trajectòries de científics que treballen en l'àmbit de la sostenibilitat i la conservació del medi marí" i ha destacat la necessitat de seguir creant iniciatives que promoguin i posin en valor "el brillant treball de científics que busquen eines per a la preservació de la biodiversitat i la mitigació del canvi climàtic."