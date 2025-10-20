ARA A PORTADA

Diners

Un treball de biotecnologia per a la detecció de la contaminació marina, IV Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina

El professor de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant, Claudio Sáez Avaria, ha sigut reconegut pel desenvolupament d'eines amb vocació de transferència a la indústria i l'impuls de polítiques de conservació

  • Claudio Sáez Abadia
Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 15:41
Actualitzat el 20 d’octubre de 2025 a les 15:42

El professor de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant, Claudio Sáez  Avaria, ha sigut reconegut amb el IV Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina  per la seua trajectòria investigadora centrada en el desenvolupament d'eines de  biotecnologia ambiental per a la detecció i monitoratge de la contaminació marina. 

El jurat d'aquesta edició, presidit per Isabel Cacho, catedràtica de la Universitat de Barcelona,  ha destacat el treball de Sáez Avaria que ha qualificat de "brillant" i clau per a la conservació  marina ja que "ha permès establir mecanismes de tolerància a la contaminació per metalls,  salmorres de dessalinització i factors d'estrès associats al canvi climàtic". A més, ha  subratllat "el seu alt lideratge científic" així com "la implicació del premiat pel  desenvolupament d'eines de trasferència i col·laboracions amb diferents sectors industrials  en l'ús de biomarcadors per a discriminar impactes; així com la contribució a l'impuls de  legislacions de conservació."  

La seva tasca ha estat fonamental en la identificació i validació de biomarcadors i indicadors  funcionals aplicables a la detecció primerenca i al monitoratge d'impactes ambientals.  Aquestes contribucions, reconegudes internacionalment, constitueixen una referència  essencial per comprendre els processos de resiliència en ecosistemes temperats i polars, a més d'afavorir la transferència de coneixement cap a la indústria i la formulació de polítiques  de conservació marina.  "El nostre objectiu és comprendre els llindars de tolerància i els mecanismes de defensa dels  organismes enfront de la contaminació i el canvi climàtic. Aquestes respostes biològiques,  traduïdes en biomarcadors i indicadors funcionals, permeten detectar i monitorar impactes  de manera primerenca. D'aquesta manera, busquem aportar evidències científiques que  afavoreixin un desenvolupament marí sostenible en ecosistemes que van des de zones  temperades fins a regions polars", explica el guardonat.

Josep Oliu, president de Banc Sabadell i de la seva Fundació, farà entrega del premi el proper  21 d'octubre a l'ADDA Alacant en un acte que reunirà autoritats i personalitats de l'àmbit  econòmic, empresarial i científic. Durant l'acte també es farà la formalització del lliurament  del III Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina a Óscar Serrano, investigador  del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i guardonat el 2024 per la seva tasca  en la conservació i recuperació del carboni blau, un component essencial per a la mitigació  del canvi climàtic. 

Oliu ha ressaltat la importància d'aquest premi que "reconeix les trajectòries de científics  que treballen en l'àmbit de la sostenibilitat i la conservació del medi marí" i ha destacat la  necessitat de seguir creant iniciatives que promoguin i posin en valor "el brillant treball de  científics que busquen eines per a la preservació de la biodiversitat i la mitigació del canvi  climàtic."

Notícies recomenades