Jaume Alsina (Encofrados J. Alsina)“És un honor ser reconeguts per l’ecosistema empresarial del nostre territori”

Encofrados J. Alsina és una empresa amb 75 anys d’història i presència en més de 15 països. Enguany, la Cambra reconeix a la companyia familiar amb el Premi al Mèrit Empresarial. En parlem amb el vicepresident executiu Jaume Alsina, qui defensa el caràcter “glo-cal” de l’empresa, una “mirada global” però centrada en el “món local” per adaptar-se a les “realitats, als diversos requisits i costums locals”.
Què significa per a Encofrados J. Alsina rebre el Premi al Mèrit Empresarial de la Cambra de Comerç de Sabadell? És un autèntic honor, tant pel nostre equip humà com per part de la família ser reconeguts per l’ecosistema empresarial del nostre territori. I que sigui en l’any del nostre 75è aniversari encara és més gratificant.
Com neix la companyia? Per etapes, quines han estat les més destacades? Els inicis van ser a Barcelona on el meu avi va fundar un magatzem de fusta, però de seguida vam fer camí cap a Montcada i Reixac, on estem molt arrelats. Pel que fa a les etapes, a la dècada dels 80 ens centrem en el disseny i fabricació del Tauler Alisan, i des de la meitat dels 90 fins al 2000 tenim un desenvolupament molt important a Espanya i Portugal, fins a obrir dotze delegacions per donar un servei de lloguer d’encofrats més competitiu i eficient possible. En arribar al 50è aniversari, l’any 2000, vam marcar-nos el repte del Pla 10-10-10; arribar, en els següents deu anys a deu països i ser la desena empresa del sector en el nínxol d’oferir el servei de lloguer en solucions d’encofrats industrialitzat Avui, podem dir que l’hem superat amb escreix: tenim presència a més de 15 països i la facturació internacional representa el 70%.
Quina estratègia s’ha seguit per expandir-se internacionalment? Un creixement 100% orgànic, que com tot, té avantatges i inconvenients. En alguns països ens hem recolzat en distribuïdors, però realment no hem estat capaços de consolidar les relacions i fer-les més escalables. És molt important conèixer els punts forts i febles que tens com a organització. Per nosaltres, és una assignatura pendent, créixer de manera inorgànica, perquè creiem fermament que ens ajudarà a fer-nos més sòlids i sostenibles com a organització.
I en l’àmbit intern, per fer front a tots els reptes? Ha estat clau combinar la incorporació de talent jove i amb visió internacional, amb els nostres professionals amb experiència i coneixement. Alhora, dedicar molt temps, rigorositat i mirada a mitjà termini en la creació i formació dels equips i les persones clau, autèntics líders d’aquests projectes.
Avui dia, un dels grans problemes de les empreses és captar i retenir talent. Com s’aborda, en un sector especialment tècnic? És una gran pregunta. Però en definitiva, trobar persones que els hi apassioni el món de les estructures, dels projectes constructius. Que tinguin ganes de créixer, de progressar, i de sentir, estimar, projectes interessants en l’àmbit mundial. Aquí, a Encofrados J. Alsina oferim un entorn amable i la cultura Alsina Soul, basada en el respecte per a totes les persones.
Darrerament, es parla més sovint del que es voldria sobre la falta de relleu en empreses familiars. És tot un repte. Cal dedicar temps i recursos de qualitat per tractar de formar accionistes responsables i treballar plegats per construir un somni compartit com a empresa empresària. La professionalització dels òrgans també és un aspecte que ha d’ajudar i força per generar un autèntic cercle virtuós.
Com es fomenta la innovació? En matèria d’innovació, tractant de dissenyar amb criteris d’ecodisseny, amb materials el màxim de lleugers i reciclables, pensant sempre en l’economia circular del nostre model de servei en règim de lloguer; alhora que tenim l’ergonomia com un dels eixos més importants.
I en l’àmbit de la seguretat? Sempre ens hi hem sentit interpel·lats, des de sempre hi hem tingut una sensibilitat especial. A principi del segle XXI vam ser reconeguts amb el Premi d’Innovació a la Fira Construmat per una solució única a escala mundial, l’Alsiperxa, que ha tingut èxit en diversos mercats. Alhora, en els darrers anys hem desenvolupat diverses solucions innovadores de proteccions col·lectives, molt ben rebudes en el mercat nacional i internacional.
Com veu l’empresa en els pròxims cinc anys? Tot i les enormes incerteses que ens envolten, considerem que estem en una posició molt ferma i potent. Tot i la situació, en els pròxims anys esperem que confiem en un creixement del reconeixement de la marca, solvent i amb un ampli ventall de productes i solucions tècniques, que ens ha de permetre incrementar la nostra quota de mercat.
Així mateix, continuar potenciant la nostra divisió de productes i solucions en seguretat, així com créixer significativament en els projectes constructius més singulars en els països on som presents. Aquests i d’altres reptes, sempre, sense perdre el nostre focus, que són els clients, per continuar sent referents en el càlcul, disseny i la solució d’estructures, i en el servei de lloguer d’encofrats.