El Cercle Sabadellès 1856 i el Gremi de Fabricants signen un acord per impulsar el progrés empresarial

El Cercle Sabadellès 1856 i el Gremi de Fabricants de Sabadell han signat un acord d’agermanament i col·laboració institucional amb l’objectiu d’impulsar iniciatives que fomentin el talent, la innovació i el progrés empresarial.
L’acord estableix un marc estable de cooperació entre dues de les entitats més representatives i longeves de Sabadell tant en el sector industrial com l’esportiu, amb la voluntat de compartir experiències, sumar esforços i crear sinergies en àmbits com la formació, la cultura empresarial i el desenvolupament econòmic.
El Gremi de Fabricants col·labora amb el Cercle d'Empreses del Cercle Sabadellès 1856, un espai reservat per als socis del club on es duen a terme xerrades, ponències i trobades de networking per enfortir el teixit empresarial i generar noves oportunitats.
Les dues entitats treballaran pròximament en una primera línia d'actuacions centrada en jornades de debat, activitats per a les empreses i intercanvi de coneixement.
L'acte de signatura s'ha celebrat a la seu del Gremi, al carrer Sant Quirze, amb la presència dels presidents Josep Lluís Llusià (Cercle Sabadellès 1856) i Esteve Gené (Gremi de Fabricants), acompanyats per les gerents de totes dues entitats.
"Aquest acord reflecteix la importància de treballar plegats per enfortir el lideratge empresarial i el compromís entre ambdues entitats", ha destacat Josep Lluís Llusià.
Per la seva banda, Esteve Gene ha afegit que "el Gremi i el Cercle compartim valors, història i una mateixa visió de futur basada en la col·laboració i la innovació per incidir de manera positiva en el desenvolupament econòmic i social de Sabadell".