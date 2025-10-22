"Hi ha una cistella mal col·locada a la nova plaça Lluís Subirana"

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Un veí de Sabadell s’ha posat en contacte amb El teu defensor per denunciar una instal·lació “mal feta” a la nova plaça Lluís Subirana. Segons explica, la cistella de bàsquet que s’hi ha col·locat no es troba en un espai adequat per a la pràctica esportiva.
“La cistella està en una zona de terra, i qui sap una mica de bàsquet sap que amb terra no es pot botar bé la pilota —s’embruta, i amb la pluja es fan reguerons”, comenta el lector.
A més, apunta un altre inconvenient: la cistella s’ha ubicat just al costat d’un pi petit, que ja interfereix amb el joc. “Ara ja molesta una mica, però imagineu quan creixi: serà impossible fer servir la cistella”, adverteix.
El veí considera que la solució seria senzilla i econòmica: traslladar la cistella a una zona pavimentada amb ciment, ja que “la plaça té espais adients i el cost de moure-la seria mínim”. El lector demana a l’Ajuntament de Sabadell que revisi la instal·lació i actuï amb sentit comú per tal que l’equipament pugui ser realment útil i segur per als joves que hi volen jugar.
Des d’El teu defensor, traslladem aquesta observació al consistori perquè pugui valorar la queixa i, si escau, corregir la ubicació d’aquesta cistella.
L'Ajuntament revisarà la ubicació
L’Ajuntament de Sabadell ha explicat que la instal·lació es va col·locar en una zona oberta amb la voluntat de fomentar el joc espontani i la convivència amb altres usos de la plaça. “La cistella de bàsquet es va instal·lar en una zona oberta de la plaça amb l’objectiu que hi pogués jugar tothom de manera espontània i compartint l’espai amb altres usos, com el descans o el joc infantil. La idea era oferir un espai lúdic i no tant de pràctica esportiva intensiva”, han detallat fonts municipals.
Tot i això, des del consistori reconeixen que revisaran la ubicació per valorar si hi ha opcions de millora. “Revisarem la ubicació per veure si hi ha opcions de millora que facilitin encara més l’ús de la cistella”, afegeixen les mateixes fonts.