TUS estrenarà la T-Sabadell, un nou sistema de validació sense contacte

TUS, l’empresa de transports urbans de Sabadell, posa en marxa un nou sistema de validació sense contacte als autobusos de la ciutat. La presentació d'aquesta novetat ha tingut lloc aquest dimecres 22 d’octubre. A l’acte han assistit Mar Molina, la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Espai Urbà, Xavier Andreo i Juan Jesús Rodríguez, gerent i president de la TUS, respectivament. Tots ells han assegurat que la T-Sabadell, el nou mètode de bitlletatge amb tecnologia contactless, representa una eina de modernització i una millora en el funcionament del servei.
Aquest nou sistema s’estrenarà l’1 de desembre i conviurà amb l’actual fins al 31 de març de 2026, quan les targetes magnètiques actuals desapareixeran i seran substituïdes per un procés de validació molt més ràpid i intuïtiu. Molina confirma que “a Sabadell no només es fa servir el transport públic sinó que també es valora el funcionament del servei”. A més, en cas de pèrdua o robatori serà possible recuperar els títols i gestionar-los de manera digital. “Fem un pas endavant en digitalització i sostenibilitat”, subratlla Andreo.
Hi ha dos elements claus en el nou sistema. Per una banda, el suport, la T-Sabadell, és el dispositiu on es carrega el títol i que cal apropar a la validadora per autoritzar el viatge. D’altra, el títol és el bitllet o abonament que permet utilitzar el servei. Els usuaris podran adquirir la T-Sabadell donant-se d’alta al nou sistema i carregant els títols de transport habituals: el bitllet senzill, la T-10, la T-mensual i la T-Mensual Jove.
S’ofereixen tres tipus de suport. En primer lloc, el suport en cartró té un cost d’1 euro i és ideal per a usos puntuals. Permet carregar la T-10 a través de l’app TUS, als punts de distribució de la ciutat i a l’Oficina de Mobilitat. El segon suport en PVC costa 4,50 euros. És reutilitzable i l’opció més adequada per un ús habitual, ja que permet carregar tots els títols disponibles, menys el bitllet senzill, i tenir diversos títols alhora. Finalment, el tercer suport és el més digital, ja que es troba al mòbil. Mitjançant l’app TUS, es permet portar tots els títols al dispositiu sense necessitat de suport físic.
Durant les pròximes setmanes tindrà lloc una campanya informativa per la ciutadania amb l’objectiu de facilitar el procés d’adaptació. A través dels canals oficials de TUS es difondran continguts explicatius i tutorials sobre el funcionament del nou sistema i de totes les opcions de suport i recarrega disponibles. També hi haurà informadors a diverses parades d’autobús per resoldre dubtes i oferir atenció directa. I per garantir una transició fàcil i còmoda per tots els col·lectius, es faran sessions informatives a casals i complexos per a la gent gran. “Esperem que el canvi sigui ben rebut per la ciutadania”, sosté Mar Molina.