“Els cotxes ignoren un senyal de trànsit”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Una lectora s’ha posat en contacte amb El teu defensor per denunciar una situació que, segons explica, es repeteix cada cop més sovint al tram de l’avinguda Barberà 55-57, a la cantonada amb el carrer Sallarès i Marra. Segons explica, nombrosos conductors ignoren el senyal de direcció obligatòria instal·lat en aquest punt, que prohibeix girar a l’esquerra. Aquesta maniobra, prohibida, té conseqüències directes sobre la seguretat i la mobilitat: “Molts cotxes passen olímpicament del senyal i posen en perill la integritat física dels vianants que travessem pel pas de zebra.
A més, sovint queden creuats al carril de pujada de l’avinguda, dificultant la circulació i generant retencions”, lamenta. Altres persones de la zona coincideixen en la diagnosi. Alguns comerciants asseguren que és habitual veure vehicles obligant a frenar de cop els qui venen de cara, mentre que els veïns es veuen sorpresos quan un cotxe envaeix el pas de vianants. “És un punt conflictiu de fa temps, i el senyal hi és, però si no hi ha presència policial molts conductors no el respecten”, comenta un veí que viu a prop. La veïna demana que es prenguin mesures per evitar aquestes maniobres perilloses, ja que “afecten tant la seguretat dels vianants com la fluïdesa del trànsit”.
L'Ajuntament es compromet a revisar-ho
Consultat sobre aquesta qüestió, l’Ajuntament recorda que el gir a l’esquerra en aquest punt està prohibit i assegura que la Policia Municipal fa controls periòdics a l’avinguda Barberà. Tot i això, fonts del consistori han assegurat al Diari que “es reforçarà la presència de la Policia Municipal a la zona per garantir que es compleixi amb la senyalització i afavorir la seguretat dels vianants”.
Des del Diari també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que, en aquests casos, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.