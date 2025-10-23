El Taulí implementarà un sistema per eliminar antibiòtics i bacteris en les seves aigües residuals

El projecte europeu Life Genesys va reunir la setmana passada a Sabadell experts en microbiologia, gestió hospitalària i innovació per abordar l’alta presència d’antibiòtics en les aigües residuals hospitalàries, que afavoreix la proliferació de bacteris i gens resistents a aquests fàrmacs difícils d’eliminar. La cita va tenir lloc a l’Hospital Parc Taulí.
Durant la jornada es van debatre quins són els reptes a l’hora de frenar la propagació de resistències antimicrobianes des de l’àmbit sanitari, i es va presentar la tecnologia Genesys, que eliminarà antibiòtics, bacteris resistents i gens de resistència associats en les aigües residuals hospitalàries en origen. Això ha d’evitar que arribin a les plantes depuradores d’aigües residuals urbanes.
La tecnologia Genesys, que s’implementarà en el mateix Taulí, combina un tractament avançat d’aigües residuals, capaç d’eliminar més del 99% de bacteris resistents i gens de resistència associats, amb una eina digital. L’eina pionera permetrà al centre sabadellenc monitorar la presència d’antibiòtics i altres fàrmacs, així com de gens i bacteris multiresistents, en l’efluent hospitalari i optimitzar el seu tractament.
Un pas endavant
Els centres hospitalaris, llocs on s’usen antibiòtics de forma estesa, són un focus d’aparició de resistències antimicrobianes. Aquestes resistències suposen un risc tant per a la salut -comprometen l’efectivitat dels tractaments- com per al medi ambient -alteren el normal funcionament dels ecosistemes-.
Amb tot, la regulació europea actual no obliga els hospitals i centres sanitaris a disposar d’un sistema d’eliminació dels antibiòtics i bacteris i gens de resistència antimicrobiana. El projecte vol avançar-se a la legislació futura i proposar sistemes que tinguin la capacitat d’eliminar aquests compostos de l’entorn, en línia amb les directrius europees i l’enfocament One Health, promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest plantejament defensa la interconnexió entre la salut de les persones, els animals i el medi ambient i, en conseqüència, advoca per abordar reptes mediambientals i de salut de manera holística i multisectorial.