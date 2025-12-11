Per què serveix la nova màquina en proves als autobusos de Sabadell?

La T-Sabadell encara no s’estrenarà com a nou sistema de validació sense contacte als autobusos de la ciutat. La data d’inici estava prevista pel passat 1 de desembre, però finalment es posposa per assegurar una transició fàcil, comprensible i accessible per a tots els usuaris, segons han confirmat fonts de TUS al Diari. El mètode de bitlletatge representa una eina de modernització amb tecnologia contactless que permetrà millorar el funcionament del servei.
En aquest procés de difusió del projecte, ara allargat, tindrà lloc una campanya informativa per la ciutadania. Es faran comunicats amb contingut explicatiu i tutorials sobre el funcionament a través dels canals oficials de TUS. A més, s’intensificaran les campanyes d’acompanyament, com sessions informatives a casals i complexos per a la gent gran, per garantir una bona transició per aquells menys familiaritzats amb els entorns digitals. I també, es trobaran punts d’atenció, informadors a diverses parades d’autobús, i continguts pedagògics per assegurar un coneixement ampli i accessible del nou sistema per a tots els usuaris del transport públic urbà de Sabadell. Conjuntament, s’adapta el procediment de transformació de les màquines als autobusos, ajornant la retirada del sistema de validació tradicional dels títols i amb l'incorporació de les noves validadores sense contacte. La majoria dels autobusos de la ciutat ja tenen les màquines específiques per al nou sistema de validació de la T-Sabadell, així com terminals de consulta del nombre de viatges o dies restants, que pròximament entraran en funcionament.
Per poder adquirir la T-Sabadell, els usuaris s’han de donar d’alta al nou sistema i carregar els títols de transport habituals: el bitllet senzill, la T-10, la T-mensual i la T-Mensual Jove. Tanmateix, hi ha dos elements claus a tenir en compte. Per una banda, el títol, que és el bitllet o abonament que permet utilitzar el servei. D'altra banda, el suport, la T-Sabadell, que és el dispositiu on es carrega el títol i que cal apropar a la validadora per autoritzar el viatge. S’ofereixen tres tipus de suport. En primer lloc, el suport en cartó és ideal per a usos puntuals i té un cost d’1 euro. Només permet carregar la T-10 i es pot fer a través de l’app TUS, als punts de distribució de la ciutat i a l’Oficina de Mobilitat. El segon suport en PVC costa 4,50 euros i admet la càrrega de tots els títols disponibles, menys el bitllet senzill, i tenir diversos títols alhora. És reutilitzable i l’opció més adequada per un ús habitual. Finalment, el tercer suport és el més digital, ja que mitjançant l’app TUS, es permet portar tots els títols al dispositiu sense necessitat de suport físic.