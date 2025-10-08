“Les jardineres treuen visibilitat als conductors”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
En Josep, veí de Sabadell, ha volgut fer arribar al Diari de Sabadell una observació sobre la cruïlla entre la Rambla i el carrer Latorre. Segons explica, “tot i que la reforma d’aquest espai va ser, en general, un encert, amb el temps s’hi han detectat alguns inconvenients” que afecten la seguretat del trànsit. “Quan es va reformar la cruïlla Rambla/Latorre —comenta— va ser, gustos a part, un bon pas per donar-li una certa personalitat a un lloc que abans era fred i descurat.” Ara bé, amb l’ús diari, Josep ha pogut comprovar que hi ha un problema de visibilitat important per als conductors.
Concretament, els vehicles que circulen des de l’Avinguda Barberà i entren al lateral de la rotonda per dirigir-se cap al carrer Latorre es troben amb les vistes tapades per les jardineres i les plantes. “Les plantes i la pròpia jardinera impedeixen la vista dels conductors que estan parats a Marquès de Comillas, i també dels que ja són dins la rotonda”, explica. Aquesta situació, segons ell, converteix el punt en una zona potencialment perillosa.
“Fa que el lloc sigui, en certa manera, un punt negre”, afirma.Tot i això, Josep creu que la solució és senzilla i no requeriria una gran intervenció tècnica: “Sense passar per davant dels tècnics, penso que només caldria abaixar una mica l’alçada de la jardinera i, per tant, utilitzar plantes més baixes. El tema seria fàcilment solucionable.” Amb aquesta proposta, el veí espera que, amb una petita actuació, es pugui millorar la seguretat i la visibilitat d’aquesta cruïlla.
"Retallarem l'alçada de les plantes"
Fonts municipals han reconegut que, amb el pas del temps, les plantes i jardineres instal·lades a la cruïlla de la Rambla amb el carrer Latorre han crescut més del previst. Aquest fet, segons han explicat, pot reduir parcialment la visibilitat dels conductors que circulen per la zona.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha anunciat que es rebaixarà l’alçada de les plantes per tal de millorar la visibilitat i garantir la seguretat viària. La mesura busca evitar possibles situacions de risc sense renunciar a l’espai verd ni a l’estètica que es va voler donar a la cruïlla durant la seva reforma.