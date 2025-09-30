“Els cotxes dificulten l’accés al contenidor”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns del carrer Puig i Cadafalch, a l’altura del número 5, denuncien que fa mesos que conviuen amb un problema que dificulta el seu dia a dia: els cotxes aparcats davant dels contenidors d’escombraries. Segons expliquen, aquesta situació impedeix l’accés lliure als contenidors, especialment a les persones grans que fan servir caminadors i que sovint es veuen incapacitades per dipositar les seves escombraries.
La solució que proposen és clara: instal·lar uns pilons que evitin l’estacionament indegut en aquest punt. Els veïns que han contactat amb el Diari asseguren que, des del mes de gener, han adreçat fins a dues comunicacions a l’alcaldessa i a l’Ajuntament, demanant formalment aquesta actuació. Malgrat això, afirmen que “no han rebut cap resposta ni s’ha donat cap pas per resoldre el problema”.
“És una mesura senzilla i necessària, i no entenem per què l’Ajuntament no ho fa”, lamenten els afectats, que demanen que la seva veu sigui atesa i que “es garanteixi un espai segur i accessible per a tothom”. “Només demanem una cosa tan bàsica com poder accedir als contenidors. Hi ha persones grans que no poden ni acostar-s’hi quan hi ha cotxes aparcats”, lamenta un dels veïns.
L’Ajuntament estudia instal·lar una pilona
El Diari ha contactat amb l’Ajuntament i, després de les queixes veïnals per aquestes dificultats d’accés als contenidors d’escombraries, fonts municipals han anunciat que estan valorant la instal·lació d’una pilona per evitar que els vehicles hi aparquin i bloquegin el pas. D’aquesta manera, es podria garantir el pas de les persones i facilitar que tothom pugui fer ús dels contenidors amb seguretat.
Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que, en aquests casos, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.