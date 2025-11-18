Sabateries Torras plega: “Els costos se’ns mengen”

Les sabateries Torras tanquen després de dècades de servei a Sabadell i altres ciutats del país. El propietari, Jordi Prado, explica que el tancament és multifactorial, però que s’ha vist motivat sobretot pels elevats costos dels lloguers. “Els costos d’ubicació se’ns mengen”, afirma. Segons Prado, les rendes actuals dels locals del centre de Sabadell (en tenen dos al carrer de Gràcia) o de Terrassa fan que l’explotació del negoci sigui insostenible.
Actualment, Torras comptava amb cinc establiments: un d’adults i un de nens a Sabadell, un altre de nens a Girona i una botiga d’adults i una d’infantil a Terrassa. Amb un total d’onze treballadors. Prado destaca la solidaritat del sector i dels clients. “Mira si tenim gent boníssima a casa, que quan hi ha clients que han sabut que tancàvem han vingut a comprar; clients que tenen comerços han ofert feina als meus treballadors”, comenta. Els cartells de liquidació es van penjar la setmana passada a primera hora i el tancament definitiu podria produir-se en un termini aproximat de dos mesos, segons com avanci la liquidació.
La història de Torras es remunta a l’any 1945, quan l’àvia d’en Jordi, Antònia Torras, va obrir una espardenyeria al carrer Major de Sant Pere, a Terrassa. Prado recorda que anys enrere el comerç de barri era molt viu: “La gent no es podia desplaçar al centre a comprar; es quedava al barri”. Amb el temps, però, la situació va canviar i la família es va centrar en zones més cèntriques. L’empresa també va arribar a Girona, Reus i Granollers. La de la capital del Baix Camp va ser la primera a tancar i la del Vallès Oriental, la segona. A Terrassa també va abaixar la persiana la botiga original del carrer Major de Sant Pere, que s’havia reconvertit en outlet.