Gara Roda, Rosa Renom i Abel Garriga triomfen als Premis Butaca 2025

Ànima, el musical en català dirigit per Gara Roda i amb música d'Abel Garriga que va inaugurar la temporada passada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), s'ha imposat als Premis Butaca amb set guardons. Els premis, que han distingit les millors produccions teatrals de l’any segons els espectadors, han coronat la feina de Rosa Renom a La majordoma, obra que ha recollit dos premis i que vam poder veure a la darrera edició del Fresc Festival.
Ambientada als Estats Units dels anys 30, el musical de gran format Ànima és una història sobre els somnis, la identitat i la dona creadora. La història sobre una noia que viu als Estats Units i somia en poder anar a Los Angeles i convertir-se en dibuixant de pel·lícules animades protagonitzat per Paula Malia s'ha erigit en guanyadora de la gala celebrada a Premià de Mar (Maresme) aquest dilluns al vespre. A més del Butaca a millor musical, l'espectacle amb una quinzena d'intèrprets i una desena de músics a escena s'ha endut també els premis a millor actor del gènere per Oriol Burés, millor disseny de llums, millor vestuari, millor caracterització, millor so o espai sonor i millor composició musical.
El talent de Roda i Garriga, que treballen a grans musicals de Broadway, es podrà gaudir a la Faràndula, on tots dos han treballat en la Ventafocs que presentaran el maig.
Per altra banda, La majordoma, una producció de la Heartbreak Hotel, el Temporada Alta i Titus Andrònic, ha guanyat el guardó a millor espectacle de petit format i el de millor actriu per Rosa Renom. La sabadellenca ha fet una reflexió en veu alta, molt aplaudida per l'audiència del pavelló: "Diuen que tot va bé en el món del teatre i la cultura, però si és així, perquè nosaltres no ho percebem?", s'ha qüestionat, tot posant de manifest els problemes que tenen els actors per trobar temps i espai per preparar les obres, entre altres aspectes.
Al marge de la feina dels sabadellencs, destaca 'L'herència', de Josep Maria Mestres, l'espectacle del Lliure que n'ha obtingut quatre. 'El dia de la marmota' també s'ha endut dues estatuetes. L'actor i director Josep Maria Pou s'ha emportat el Butaca d'honor Anna Lizaran a la seva dilatada trajectòria.