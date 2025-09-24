Joventut de la Faràndula fitxa directors musicals de Broadway per a la nova temporada

Tots els espectadors anuals de Joventut de la Faràndula omplirien un Palau Sant Jordi, dos estadis de la Nova Creu Alta i una quarantena de Teatres Principals. No és una broma: 21.000 persones van assistir a algun espectacle de l'entitat. Seria gairebé un de cada 10 sabadellencs. La fórmula de temporada no canvia –una obra nova, un parell de reposicions i els infal·libles Pastorets–, però continua sent excepcional. No hi ha a Catalunya cap companyia de teatre amateur amb capacitat per a crear produccions tan professionals, d'un format tan gran, amb tants recursos, representades en un teatre amb tanta solera i que atreguin tanta gent. Doncs per aquesta temporada, un al·licient: la gran estrena, que serà Ventafocs del 16 al 24 de maig, comptarà amb dos professionals que han estat treballant a la meca mundial dels musicals, Broadway.
El director de Ventafocs, Albert Gonzàlez, ha convençut el pianista i director Abel Garriga, actualment treballant a produccions a Nova York com Hell's Kitchen, Moulin Rouge i Heathers, perquè compongui la banda sonora de l'obra. També ha aconseguit que la directora, coreògrafa i intèrpret Gara Roda, cofundadora de MyssTic Rooms, a Brooklyn, perquè en sigui la lletrista. Tots dos són darrere del musical Ànima, estrenat la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya i que d'aquí poc arribarà al Tívoli.
Sense alterar la trama de Ventafocs, Gonzàlez airejarà la tradicional història tal com va fer amb molt èxit amb Blancaneus, amb girs inesperats i personatges nous: "És una versió per acostar-se a noves generacions. Vol trencar estereotips, revisarà els biaixos de gènere i serà fresca, moderna i divertida", ha resumit Gonzàlez en la presentació de la temporada.
Una marca de la casa del director és crear un equilibri perquè mantingui "el punt entranyable" de les obres infantils i alhora sigui atractiva pels adults, a qui els promet "picades d'ullet". Feia 15 anys que no es representava Ventafocs, que enfilarà una setantena de persones a l'escenari i que, protagonitzada per Cristina Fabero, comptarà amb coreografies de Montse Argemí i l'escenografia de Mariona Ubia.
Tot el que ve aquesta temporada
El nou president de Joventut de la Faràndula, Antoni Marquès, aposta per una "línia continuista", però amb l'ambició de créixer. Ha avançat que es treballa amb la idea sine die de renovar l'escenografia i el vestuari d'Els Pastorets.
Aquesta temporada, encara no. L'obra estarà dirigida per Jaume López, qui l'ha catalogat com a "vaixell insígnia" de l'entitat. Seran 9 funcions, una més que les de l'any passat, que van sumar uns 6.800 espectadors. Berta Corbera, Georgina Prats i Dani Peig s'encarregaran de la versió infantil. "Hem vist compromís, ganes, creativitat i moltes idees", ha avançat Prats.
Abans, però, arribarà la reposició d'un Pinocchio que, amb una escenografia totalment digital dissenyada per l'artista Lluís Campmajor, es bolca en el missatge "d'amor, amistat i inclusió", ha recordat Miquel Àngel Julià, de l'equip de Joventut. Una reivindicació que, fins i tot, acaba sorprenent: "El Pinocchio no vol ser un nen", ha recalcat.
Sireneta, amb música de Txasqui Ten, tornarà a escena el març. Maria Pla i Salva Peig han anunciat que "han polit, reforçat i fet créixer" la producció després d'haver recollit diverses valoracions. Tot plegat, per tornar a regalar als espectadors "aquell cor ple d'energia positiva que només et deixa haver vist una bona obra".
El regidor de cultura, Carles de Rosa, ha aplaudit "el nivell de qualitat professional amb cares conegudes i talent emergent de la ciutat".