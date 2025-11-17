La reforma del parc d'Odessa ja té data d'inici: la primavera de 2026

La renovació del parc d'Odessa, a Can Llong, hauria de començar el primer trimestre de l'any que ve, segons ha informat el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés, aquest dilluns en roda de premsa. La Junta de Govern Local ha adjudicat les obres, que han de renovar completament l'espai 18 anys després de la seva inauguració. S'invertiran 1,7 milions d'euros, que se sumaran als 2,2 milions d'euros que l'Ajuntament ha anunicat que destinarà a la renovació de places i zones de joc de diferents punts de la ciutat.
La previsió és que els treballs durin 12 mesos, de manera que haurien d'estar enllestits a principis de 2027, any electoral. El projecte contempla la plantació d’arbrat i arbustos per afavorir l’ombra i el confort tèrmic i la renovació de les àrees amb elements accessibles per a tots els infants, com carrusels, sorrals, panells sonors, jocs de fusta o estructures amb tobogans. També la millora de paviments, renovació de tanques perimetrals i nous bancs i papereres.
Es plantaran una cinquantena d'arbres nous i es renovarà el sistema de reg, la qual cosa ha de millorar la sostenibilitat i el confort climàtic del parc. La reforma incorporarà àrees de joc completament renovades, adaptades a diferents etapes de creixement. Es preveu la instal·lació d’estructures lúdiques de gran format –com un vaixell pirata o una cúpula de jocs–, així como zones accessibles amb paviments tous i millores en els jocs inclusius. Els espais actuals també es reconfiguraran amb més ombra i materials més confortable.
A la banda esportiva, hi haurà una pista de bàsquet reglamentària i una pista multiesportiva semi-tancada. També es crearà una zona de salut equipada amb aparells de cardio i força pensats per a totes les edats, mentre que les quatre pistes de petanca existents es renovaran i es dotaran de millores de drenatge i mobiliari.