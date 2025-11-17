ARA A PORTADA

Arriba l'hivern a Sabadell: baixada de temperatures per l'arribada d'una massa d'aire polar

El descens dels termòmetres es notarà sobretot a mitja setmana

Publicat el 17 de novembre de 2025 a les 09:45

L'hivern no arribarà oficialment fins al 21 de desembre. Aquesta setmana, però, els termòmetres registraran temperatures que faran anticipar l'estació a Sabadell. Tocarà abrigar-se, especialment a partir de mitja setmana. Els pròxims dies, i sobretot a partir de dimecres, l'arribada d'una massa d'aire polar a Catalunya farà que la temperatura baixi de manera notable arreu. L'ambient serà de ple hivern a tot el territori a partir de llavors.

A la ciutat, predominarà el sol durant la setmana. Durant dilluns i dimarts, les temperatures se situaran al voltant dels 15 graus. Serà, però, dimecres i dijous quan es notarà més clarament el descens del mercuri. Les mínimes poden situar-se per sota dels 5 graus, amb màximes que no superin els dos dígits. L'abric serà imprescindible.

 

