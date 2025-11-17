ARA A PORTADA
-
"A pediatria tot són històries humanes": 40 anys al sistema públic i més de 10.000 infants a la consulta Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Arriba l'hivern a Sabadell: baixada de temperatures per l'arribada d'una massa d'aire polar Redacció
-
-
FOTOS | La Cursa 'Beat for Life' del Club reuneix gairebé 700 corredors en una edició de rècord Redacció
-
Arriba l'hivern a Sabadell: baixada de temperatures per l'arribada d'una massa d'aire polar
El descens dels termòmetres es notarà sobretot a mitja setmana