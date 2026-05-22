Venjança a Can Puiggener: tres incendis hores després del tiroteig

Nova onada de successos al barri de Can Puiggener de Sabadell. Hores després del tiroteig que va deixar una persona ferida aquest dijous a la nit, aquest divendres a la tarda s'han registrat tres incendis en mitja hora a la zona pròxima del succés. Segons apunten fonts policials, la família del ferit ha intentat venjar-se i ha provocat una cadena de successos al barri, malgrat que sortosament no s'han hagut de lamentar ferits. Els agents han tancat el barri i estan investigant els fets. El primer avís ha saltat a les 15:54, al passeig de la Vinya, 14, on un incendi en els baixos d'un pis ha obligat a desplaçar set dotacions dels Bombers de la Generalitat, tal com apunten des del cos. Pocs minuts després, a les 16 h, al carrer de Joan Balart –el mateix punt on va tenir lloc el succés de dijous– ha tingut lloc el mateix fet: les flames han provocat danys a la planta baixa d'un domicili. També s'hi han desplaçat sis dotacions. Finalment, a les 16:32 h, al carrer d'Amílcar Barca, un tercer incendi ha afectat la porta exterior d'un habitatge, però les flames no han danyat l'interior, ja que els veïns ho han pogut extingir amb un extintor. Els Mossos van tancar el barri de forma preventiva des d'ahir a la nit.
Aquest dijous passat a la nit, una persona va resultar ferida en un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell. La víctima va ingressar a l’hospital Parc Taulí després de rebre diversos impactes de bala, tot i que no es tem per la seva vida. Els fets haurien començat amb un primer enfrontament entre els carrers de Cartago i Sagunt i posteriorment es van traslladar fins al carrer de Joan Balart, on es va produir l’epicentre del tiroteig. Els autors haurien fugit en una furgoneta blava i la principal hipòtesi apunta a una disputa entre dos clans familiars. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació, mentre que l’endemà es van registrar tres incendis en mitja hora que podrien estar relacionats amb una revenja de la família del ferit.
Veïns del barri de Can Puiggener estan vivint hores de màxima tensió després del tiroteig d’ahir al vespre. Fonts del barri expliquen que el conflicte entre els dos grups fa dies que “s’anava coent” i que ara ha esclatat de manera violenta. La família de la persona que hauria protagonitzat el tiroteig ha abandonat el barri per evitar possibles represàlies. “Quan hi ha un enfrontament d’aquest tipus, busquen tota la família, tot i que no siguin culpables”, apunten veïns que prefereixen mantenir-se en l’anonimat. Diversos residents denuncien que alguns grups disposen d’armes de foc a casa i que no és estrany sentir trets a l’aire en determinats moments de la nit.
També alerten de la presència de plantacions de marihuana en diversos habitatges, especialment al voltant del carrer de Florida, on “la pudor és constant i tothom ho sap”. Els veïns asseguren que ho han comunicat reiteradament a la Policia i reclamen més presència i protecció, sobretot en horari nocturn. “Les lleis són massa laxes, la policia i el veïnat coneix els delinqüents del barri, els detenen i l'endemà tornen a ser al carrer”. Tot i aquesta situació de tensió, molts residents reivindiquen que el barri “és molt més que aquests episodis” i lamenten que l’actuació d’uns pocs estigui marcant la reputació de tota la zona. Lamenten també de la por creixent que hi ha a ser desplaçats del mateix barri si la violència continua escalant.