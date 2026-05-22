Tret de sortida a la festa major de la Creu Alta amb un plat de contrastos: tradició i una vintena de novetats

La Festa Major de la Creu Alta d’enguany arriba amb un programa farcit d’activitats i amb una combinació de tradició i innovació que promet mobilitzar el barri i part de Sabadell. Tot i que les obres a la plaça de la Creu Alta, “fan que sigui una mica més complicada la festa”, tal com admet Jaume Marco, president de l'associació de veïns de la Creu Alta, el programa està garantit a l'epicentre del barri. Josep Serra, vocal de la festa, destaca que el programa incorpora “moltíssimes novetats de petit format”, des de ball i corals fins a jocs infantils, i que enguany s’ha apostat per activitats que reforcen el caràcter popular i identitari de la celebració.
Una de les grans estrenes serà la performance del casament de la Maty Mont, primera vedet dels anys 40 i 50 i veïna del barri. La recreació portarà el públic des de l’Urpí fins al pati nord de Cal Balsach, amb un cotxe d’època que recollirà simbòlicament la protagonista. El programa també potencia els clàssics imperdibles: la cercavila de gegants, el correfoc, la bicicletada infantil i la nit de concerts, que pot arribar a reunir fins a 5.000 persones a la plaça. La competició tampoc no faltarà, amb la nova edició del mític concurs de Llamps i Trons, que cada any enfronta les dues colles del barri amb proves renovades. Igualment emblemàtica és la 36a Cursa de Carretons i Ginys Rodants Auto-Construïts, amb 35 equips inscrits i una forta implicació de les escoles de la Creu Alta.
Es tracta de la festa de barri per excel·lència de Sabadell, considerada una segona festa major de la ciutat, amb un programa molt extens i per a tots els públics i amb trets identitaris com la competició entre Llamps i Trons, que cada any disputen pel domini de la Creu Alta en diverses activitats puntuables. L'any passat va ser any dels Trons, qui es van coronar en l'acte de cloenda de l'esdeveniment més esperat de les festes del barri. La singularitat de la festa l'ha portat a ser reconeguda com a patrimoni festiu de Catalunya, un reconeixement que només tenen dos barris al país (Gràcia de Barcelona i la Creu Alta de Sabadell).
Tres dies d’activitats per a tots els públics
Divendres, la festa ja va arrencar amb cultura i tradició: el lliurament de premis del concurs de punts de llibre, actuacions corals, el pregó de Lorenzo Inurri Olle i la proclamació dels tallarets d’honor, que enguany reconeixen el bar Cal Pare i Marià Brunet. A la nit, el correbars, el sopar popular, concerts i el ball de la Víbria van allargar la celebració.
Dissabte es convertirà en la jornada més intensa, amb esport al matí —córrer ràpid, torneig de futbol i zumba—, activitats infantils, tallers i cultura popular. A la tarda hi haurà exposicions, danses, sardanes, mercat artesà i la pedalada infantil, abans d’entrar en una nit marcada pel correfoc, la macrotabalada i diversos concerts i sessions de DJ.
Diumenge manté l’energia amb competicions esportives com el torneig d’handbol, la petanca i el dòmino, jocs infantils, la despertada dels trabucaires i activitats musicals. La jornada aposta per la tradició en una programació repartida per diversos espais del barri.
Amb una organització sostinguda per un nucli dur de tres persones, una quinzena de col·laboradors i fins a quaranta voluntaris en els dies forts, la Festa Major de la Creu Alta reafirma el seu caràcter únic i festiu. Tal com resumeix Serra, “el que som i el que fem és el que ens ha fet mereixedors d’aquest reconeixement”. I un any més, el barri es prepara per demostrar-ho.