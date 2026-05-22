Explosió multicultural per a un barri amb moltes arrels

Una festa multicultural per a un barri on hi conviuen múltiples cultures. El barri de Campoamor viurà aquest 23 i 24 de maig una explosió de tradició catalana, andalusa i llatinoamericana a l’epicentre neuràlgic del barri, la plaça de Picasso, amb el retorn dels gegants i capgrossos al barri després de dècades. “Volem reivindicar la cultura catalana i apropar-la als nouvinguts al barri, perquè la visquin de prop i la facin seva”, exposa Montse Muniente, des de l’associació de veïns de Campoamor.
Una festa bianual, però, que ha estat a punt de no celebrar-se. “Suposa un gran esforç econòmic, destinem en un cap de setmana el que podríem gastar en tot un any, però és un punt de trobada molt important pels veïns”, exposa. El programa compta amb una quinzena d’activitats per a tots els públics, i hi haurà diversos homenatges a García Lorca, qui van assassinar fa enguany 90 anys. Tallers infantils, espectacles, música, tradicions i esport conformen un programa que vol activar el barri i apropar les diferents cultures als veïns de la zona.
La celebració arrencarà dissabte a les 11 del matí amb la inauguració oficial de la Festa Major, acompanyada de diversos tallers destinats als més petits. El barri rebrà la visita dels gegants, capgrossos i la colla de tabals, que ompliran els carrers d’ambient festiu abans de donar pas a la cercavila a les 11.15 h.
El migdia continuarà amb un espectacle de màgia (12.00 h), i ja a la tarda, a partir de les 18.30 h, serà el torn del número “Vivo Cantando”, conduït per la mestra de cerimònies Ana Dramas, una proposta que combina música i humor.
El pregó de Festa Major, a càrrec de Carlos Martínez Burgos, tindrà lloc a les 21.00 h i servirà per donar el tret de sortida institucional als actes. La jornada es tancarà amb ritme llatí: el grup Mescla oferirà una actuació musical a les 23.00 h per animar la nit. Durant tot el dia hi haurà servei de bar.
Dissabte les activitats començaran a les 11.00 h amb música ambient per anar escalfant motors. Al migdia, el barri es tenyirà de colors amb la Festa Holi, que començarà a les 12.00 h i on els participants podran adquirir pols de colors als comerços del barri. Una hora més tard, la plaça tornarà a omplir-se, aquesta vegada amb la Festa de l’Escuma (13.00 h), pensada especialment per al públic familiar.
A la tarda, a les 19.00 h, el Taller de Sevillanes oferirà una exhibició oberta al públic. L’activitat esportiva arribarà entre les 19.00 i les 20.00 h amb un partit de bàsquet entre nois i noies de l’AE Andreu, que es disputarà a la pista esportiva de la plaça Picasso. A continuació, de 20.00 a 21.00 h, hi haurà jocs d’habilitat i tir, i a les 20.00 h està prevista també l’actuació d’un grup de rumba. El final tindrà lloc a les 21.30 h, quan el barri rebrà les Sentinelles d’Arkemis, que donaran pas al correfoc, i arribarà la tradicional fi de festa.