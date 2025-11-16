El Vi Novell brinda per vint anys de tradició a la Bodega Coca

Veïns, clients i entitats s'han reunit aquest dissabte al carrer Brutau per celebrar la vintena edició de la Festa del Vi Novell donant la benvinguda al nou vi, organitzada per la Bodega Coca.
Segons Montserrat Coca, encarregada del celler, "la jornada ha sortit de 10, estem molt contents!". Cal destacar la participació d'altres entitats sabadellenques en la festa com els Gegants de Gràcia o les Forques de Can Deu, entre altres. Tampoc han faltat les actuacions musicals. Per a ella, la tradició més important de la diada és la mateixa celebració: "la festa en si és la tradició, encetar el vi novell s’hauria de celebrar cada any". Incidint en aquest esperit festiu que es manté viu, any rere any.
Pel que fa al vi d’aquesta anyada, Montserrat Coca destaca una millora qualitativa: "la fi de la sequera, aquest any els ceps han deixat de patir estrès hídric, i això ha fet que el raïm maduri de manera més ordenada i que ens permet obrir un vi més equilibrat, rodó i agradable en boca."
Coca ha volgut ressaltar els moments que ella considera imprescindibles pels visitants, recomana no perdre’s cap part, però subratlla especialment el moment en què es "llegeix l’auca i la pujada de la branca de pi al balcó de la Bodega Coca": dos instants carregats de simbolisme i emoció que marquen el cor de la celebració.
Malgrat els vint anys de la festa, la propietària assegura que "l’essència i l’esperit de la festa sempre l’hem mantingut, però durant els vint anys hem anat evolucionant. Els que hi eren fa vint anys encara hi són, i les noves incorporacions aporten un aire nou i un toc diferent a la festa." És aquesta barreja de continuïtat, tradició i renovació l'element que, segons ella, fa que la Festa del Vi Novell es mantingui com una celebració única.
