Sabadell posa la primera pedra de 108 pisos assequibles de Can Gambús i reivindica més suport per ampliar el parc públic

Sabadell ha començat a construir 108 habitatges de lloguer assequible al barri de Can Gambús, una promoció que servirà per reforçar un parc públic que ja situa la ciutat com la segona de Catalunya —només darrere de Barcelona— amb més oferta d’habitatge protegit. “Tenim gent treballadora que no pot accedir a un habitatge. El preu fa que sigui molt difícil, i avui l’habitatge és el principal focus de desigualtat”, lamenta Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell. Farrés reivindica que els municipis han fet un pas endavant, però alerta que el ritme no serà sostenible sense més suport: “Els ajuntaments no podem sols, l’esforç econòmic que fem és enorme. Necessitem polítiques coordinades i més finançament directe de les administracions estatals i europees”.
La construcció d’aquests habitatges —amb una durada prevista de 22 mesos— permetria lliurar les claus a la tardor de 2027. I arriben en un moment de demanda creixent: només a VIMUSA hi ha 3.230 persones inscrites al registre per optar a un lloguer protegit, sense comptar les sol·licituds de compra. Si s’hi sumen aquestes, el registre ascendeix a 3.503 inscrits. El projecte, impulsat per VIMUSA, suposa una inversió de més de 29 milions d’euros, dels quals 3,9 provenen dels fons europeus Next Generation, i incorpora un finançament addicional de 13,25 milions per part de l’Institut Català de Finances.
Aquesta és la primera promoció del paquet de 425 nous pisos municipals previstos per als pròxims anys, una operació que permetria incrementar en un 25% el parc actual i en un 37% si es compara amb les xifres de 2019. Ara per ara, Sabadell gestiona més de 1.700 habitatges protegits. "Volem continuar liderant el parc d'habitatge públic a Catalunya", destaca Farrés, que sosté que des de Sabadell s'ha fet “un esforç per ser capdavanters" i sosté que continuaran en aquesta línia apostant també per la construcció de pisos de protecció oficial de compra, les rehabilitacions d'habitatge, l'adquisició pel dret de tanteig i retracte i ajuts. "Contemplem totes les opcions per afrontar el drama de l’accés a l’habitatge”, conclou l’alcaldessa.
Dues peces al cor de Can Gambús
Els dos edificis, situats entre els carrers de Malta i Kurdistan, ocuparan una parcel·la de 4.681 m² i es repartiran en 60 pisos d’un costat i 48 de l’altre. Els habitatges —de dues o tres habitacions, entre 55 i 70 m²— tindran preus que oscil·laran entre els 400 i 650 euros al mes. La promoció inclourà també quatre pisos adaptats, 93 trasters, 123 places d’aparcament, 26 per a motos, quatre locals comercials i un local comunitari a peu de carrer. El conjunt incorporarà un pati interior de 2.500 m² amb zones verdes i espais d’ombra pensats per fomentar la convivència, un dels elements que el consistori considera clau per cohesionar un barri que continua creixent. Can Gambús 2 és una construcció sostenible: l’obra es durà a terme amb fusta i materials de baix impacte ambiental, segons els criteris europeus Level(s), i aspira a una certificació energètica A.
David Onieva, director tècnic de VIMUSA, posa la dada sobre la taula que “les edificacions són les responsable del 40% de les emissions globals de CO2. En canvi, aquest projecte generarà només 1,2 kg de CO2 per metre quadrat, mentre que un edifici convencional n’acumula uns 42”. A més, fins al 70% dels materials utilitzats a l’obra es podran reutilitzar, i els habitatges comptaran amb envoltants tèrmiques d’alt rendiment, equips eficients, plaques fotovoltaiques i mesures d’estalvi d’aigua.
425 pisos més i el repte d’acompanyar el creixement del barri
El govern de Farrés preveu quatre promocions públiques més a Can Gambús i el futur complex de gent gran a La Roureda. La inversió global superaria els 100 milions d’euros, finançats majoritàriament via endeutament, motiu pel qual l’Ajuntament demana que l’habitatge quedi fora de les limitacions fiscals del Pacte d’Estabilitat i Creixement. El procés per accedir als habitatges protegits continua sent el de la inscripció prèvia al registre d’HPO, demanant cita a VIMUSA. La selecció es fa per criteris i per antiguitat d’inscripció.
En paral·lel, Farrés apunta que “la nova promoció ha d’anar de la mà del reforç de serveis”, i cita el CAP dels Merinals que “es podria dimensionar més” i l’ajust del servei de transport de TUS per donar resposta al creixement de la zona.
- Primera pedra dels futurs habitatges protegits de Can Gambús
- VÍCTOR CASTILLO