Sabadell en Comú Podem reclama un pla de millora pel barri de Cifuentes

En Comú Podem ha presentat al ple municipal de novembre de 2025 una moció per impulsar una intervenció “urgent i extraordinària” al barri de Cifuentes, una zona que, segons la formació, arrossega greus mancances urbanístiques que dificulten la vida quotidiana del veïnat. El portaveu del grup, Joan Mena, ha defensat que “la política útil comença als barris” i que Cifuentes necessita una actuació immediata que permeti millorar l’espai públic, eliminar barreres arquitectòniques i dignificar un entorn que fa anys que espera inversions.
Mena ha posat com a exemple la necessitat de rehabilitar l’única zona verda del barri, situada entre el carrer Sarasate i la carretera de Terrassa, i reordenar-ne l’aparcament adjacent perquè es converteixi en un espai verd. També ha assenyalat la problemàtica del carrer Juli Garreta, on "les escales impedeixen el pas de persones amb mobilitat reduïda", motiu pel qual el grup proposa estudiar la instal·lació d’un ascensor urbà que permeti salvar el desnivell i garantir una mobilitat inclusiva.
La regidora Alejandra Sandoval ha remarcat que "els veïns fa temps que reclamen millores" i ha criticat que, mentre s’hi destinen 6 milions d’euros a la Ronda Collsalarca, hi hagi "carrers a Cifuentes que presenten trams impracticables", especialment al carrer Sarasate, on “hi ha punts on no es pot passar i un cotxe pot atropellar algú”. Un altre punt de la proposta és la necessitat de garantir "un accés segur" al CAP de Can Rull, el centre sanitari de referència per al barri. Mena ha lamentat que el recorregut des de les cases de Cifuentes fins al CAP és “inaccessible per a molta gent”, fet que reforça la importància de pacificar els carrers més estrets i assegurar un itinerari còmode i lliure d’obstacles. A més de l’eliminació de barreres arquitectòniques i la reparació de voreres en mal estat, la formació aposta també per incorporar elements estètics com jardineres als carrers més asfaltats.
L'any 2023 s'hi van incorporar algunes millores. A Cifuentes es van reformar les escales entre la carretera de Terrassa i el carrer de Palestrina, en les quals es va afegir una nova rampa. Una actuació molt similar es va fer entre la carretera de Terrassa i el carrer de Beethoven. D'altra banda, també al barri de Can Rull reclamaven millorar l'accessibilitat: veïns assenyalen tres punts crítics com ara el carrer de Juli Garreta, l'asfalt del carrer de Gustavo Adolfo Béquer i el carrer Tàcit, on denuncien que hi ha voreres aixecades, asfalt irregular i esglaons a la porta de casa.