Les Escolàpies tindran un grau d’integració social

Escolàpies de Sabadell, al carrer de Sant Josep (Centre), preveuen oferir a partir del curs vinent, 2026-27, el seu primer cicle formatiu de grau superior que serà el d’integració social. El centre educatiu es troba immers en una reforma que li permetrà habilitar l’espai per acollir 30 places el primer any i 30 més en el segon, en tractar-se d’uns estudis de dos cursos.
David Osuna, explica al Diari que “vam detectar que hi havia manca de places a la ciutat i el Vallès i volíem oferir un cicle formatiu que tingués demanda a la ciutat i estigués alineat amb la concepció de l’educació que té Fundació Escolàpies: la cura per les persones i la inclusió”. L’objectiu, afegeix, és que “volem esdevenir un nexe de referència en el teixit social de la ciutat i fer molta incidència en la inclusió de les persones amb dificultats a la societat”. Un dels reptes abans de començar el curs és trobar el professorat del grau superior, que es busca que siguin professionals del ram que estiguin en actiu i això també permeti establir aliances per fer pràctiques.
El director general d`Escolàpies Sabadell, David Osuna
Juanma Peláez
La marxa de les darreres cinc monges escolàpies que van viure a l’edifici del carrer de Sant Josep fins al curs 2018-19 –ara agrupades en altres espais de Barcelona i Olesa– va deixar lliure uns espais que són els que ara s’estan reformant per deixar de ser una llar i ser les zones en què s’impartiran aquests estudis. Alhora, l’actuació també “ens ofereix l’oportunitat de millorar l’accessibilitat i la sostenibilitat en l’àmbit energètic de l’edifici”, sosté Osuna, que veu aquests dies com avancen les obres d’instal·lació de dos ascensors a l’escola. Un enllaçarà les aules de l’edifici principal i l’altre, al pati, permetrà pujar i baixar de l’aula de tecnologia, la sala d’actes i el gimnàs. Igual que s’està fent en altres escoles de la ciutat, aquí també humanitzaran el pati, per diversificar les activitats que s’hi puguin dur a terme amb nous sorrals, rocòdroms, jocs d’equilibri, de força i espais de conversa. L’objectiu és donar resposta als interessos i necessitats d’un ventall d’edats prou diferent com és el de sis a setze anys.
L’església - biblioteca
Les obres que s’estan duent a terme també afecten l’església, en què s’intervé per millorar la climatització d’estiu i hivern i fer que l’ambient sigui més confortable. A banda, s’adequarà com a biblioteca i segurament també es farà servir per fer algunes classes de música, sense deixar de ser compatible amb actes d’escola o religiosos (celebració de Nadal i Pasqua, per exemple) ja que el mobiliari que s’instal·larà (taules i cadires) es podrà apartar fàcilment i l’absis i el presbiteri es mantindran separats amb panells portables. Les Escolàpies de Sabadell tenen actualment uns 300 alumnes i la inversió, “important”, es duu a terme amb el suport de la Fundació Escolàpies.
L`església de les Escolàpies, durant les obres
Juanma Peláez
Instal·lació d`un ascensor a les Escolàpies
Juanma Peláez
El pati també tindrà un ascensor que connectarà amb diversos espais soterranis
Juanma Peláez